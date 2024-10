OD "CVETANJA" DO "SUTONA": Retrospektiva Milene Jeftić Ničeve Kostić u Kući legata

TOKOM trinaest godina, od 2007. do 2020. godine, naša velika slikarka, scenografkinja, kostimografkinja, kreatorka lutaka i legatorka, Milena Jeftić Ničeva Kostić (1943-2021) poklonila je Kući legata na desetine slika iz svih faza svog bogatog i raznovrsnog opusa, kao i stan-atelje, u kojem je živela i stvarala. U Galeriji Kuće legata u Knez Mihailovoj ulici, priređenaje retrospektiva, svojevrsni omaž jedinstvenoj autorki, koja je nesebično darivala za života.

Kale za Fridu Kalo, Milena JNK, Foto Kuća legata

Uz slike koje je izabrao autorski tim Kuće legata, posetioci će moći da pogledaju dokumentarnu emisiju "Pred belinom", snimljenu za TV Beograd iz 1997. A među izloženim delima naći će se radovi koji su nastali tokom ranih sedamdesetih prošlog veka, pa sve do druge decenije ovog veka. Na taj način, objašnjavaju autori postavke biće predstavljena delikatna nit Milenine vizuelne poetike, specifičnost njenih tema i bogatstvo motiva kojima je bila zaokupljena. I to od ranih ciklusa poput "Krojačkih salona" i "Popravki čarapa", preko "Glava", "Životinja", "Žita - oranica - voda", do "Krošanji", "Izbušenog neba", "Cvetanja", "Tropa" i finalnog "Sutona".

Doprinos pozorištu KAO kostimograf, scenograf, ali i lutkar svetskog renomea, ova umetnica je ostavila dubok trag u pozorišnom životu Srbije. Tokom decenije karijere u teatru (bila je zaposlena u pozorištu "Duško Radović", a radila na scenama širom nekadašnje Jugoslavije), sarađivala je sa rediteljima - Srboljubom Stankovićem, Arsenijem Jovanovićem, Vidom Ognjenović, Mirom Erceg, Egonom Savinom, Ivanom Vujić, Stevanom Bodrožom, Tatjanom Mandić Rigonat i drugima.

Pored Kuće lefata, veliki broj radova ova umetnica je kao legat ostavila Galeriji Matice srpske. Ali, radovi Milene JNK nalaze se i u kolekcijama kako u zemlji tako i u inostranstvu. Između ostalog u Narodnom muzeju Srbije , Muzeju savremene umetnosti, Muzeju grada Beograda, Muzeju primenjene umetnosti, Muzeju pozorišne umetnosti , Muzeju "Cepter", Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U svetu to su Muzej savremene umetnosti u Jerevanu, Benjamin Duhl Auditorijum u Tel Avivu, Gradska kuća u Solentuni, Muzej pastela u Sen Kentenu, Silpakom univerzitet u Bangkoku... Bila je i dobitnica značajnih priznanja i nagrada, a ističu se otkupna nagrada MSU, kao i nagrada na Oktobarskom salonu, Velika nagrada Srbije, prtiznanje ULUPUDS-a za životno, nagrada za crtež Bijenale crteža i male plastike. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama na prostorima bivših jugoslovenskih republika, kao i u svetu.