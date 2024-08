U UŽIČKOM HRAMU SVETOG MARKA: Život ceo, zalog običnog čoveka

U porti Hrama Svetog apostola i jevanđeliste Marka u Užicu, nakon služenja svete liturgije priređeno je predstavljanje knjige Mileve Lele Aleksić “U kremenu iskri nada“.

N. Janković

Reč je o pričama koje otkrivaju duboke i jake duhovne temelje, "običnog", najobičnijeg čoveka, čiji je usud sve samo običan nije - da u zalog postojanja i opstanka, svoj kratki život na zemlji preda bez ostatka i uz veliku žrtvu, uzdižući se na nebeske visine – na mesto gde dušom u večnosti pripada.

Književnica iz Užica, prvo vrlinom i tek potom velikom zanatskom veštinom, oblikuje ugaoni kamen na kome počiva, živi i uzdiže se život pojedinca, porodice, šire zajednice i čitavog jednog naroda. Reč je o hristolikom čoveku i istom takvom narodu, a ako ima dana kada takve ne možemo sresti – ove priče razbiće maloverje čitaoca, jer je utisak da likovi iz priča nisu izmaštani, i nisu. Oni su, a to je za dobru knjigu najvažnije – od ove stvarnosti stvarniji.

Otuda i utisak protojereja Dušana Tomića, koji je o knjizi govorio, da je događaj u porti užičkog hrama produžetak svete liturgije, zajedničarenja ove crkve, uz zahvalnost Njegovom visokopreosveštenstvu arhiepiskopu i mitropolitu žičkom g. dr Justinu na blagoslovu za ovakva okupljanja.

- Autorka knjige se usled pitanja da li će imati snage i volje za novu knjigu vodila Hristovim rečima “Ne boj se, samo veruj“. Ova knjiga iznedrena je iz srca i duše, njeno ostvarenje daje podstrek za dalje stvaralaštvo i što je najbitnije, ono je u sinergiji sa Crkvom i da samo takva ostvarenja koja su u Bogu dobijaju smisao u ovom svetu – naglasio je otac Dušan Tomić - Ovakva dela čuvaju našu tradiciju i prave vrednosti našeg naroda.

Posle zdravice, okupljeni su čuli pesme “Ovo je Srbija“ i “Tamo daleko“, usledilo je čitanje odlomaka iz priča “Đedoka“ i “Braća po mleku“. Nastup je imao mladi guslar Danilo Tomić koji je izveo pesmu “Ko udara tako pozno“, čitane su recenzije poznatih srpskih književnika o knjizi “U kremenu iskri nada“, a događaj u porti užičkog hrama završen je nastupom hora iz Hrama Svetog Đorđa, koji je zatvorio program pesmom “Tamo daleko“.

- Likovi iz ove knjige su ugaoni kamen na kome moramo stajati, jer to su “obični“ ljudi koji su iskreno dali sve što su imali, a to je često i sam život, da bismo mi i danas postojali kao narod i imali sve što imamo u našoj lepoj Srbiji. Danas ima naslednika takvih predaka. To je narod koji se okuplja u Crkvi na liturgiji i da “okamenjeni ratnici“ kada vide takva zajedničarenja znaju da nisu uzalud dali živote i da su im tada srca ispunjena – rekla je Mileva Aleksić.

Do sada, Mileva Aleksić je objavila knjige „Sa ognjišta postojbine“ (eseji na etno i tradicionalne teme, 2022), posebno se izdvaja „Odjek predačkih zaveštanja“, reč je o hodočašćima ka pravoslavnim svetinjama Mitropolije crnogorsko-primorske, Hercegovine, Kosmeta i svih pravoslavnih zemalja, sa posetom Svetoj zemlji koju autorka smatra krunom svojih hodočašća (hodočasnički zapisi, 2023) i „U kremenu iskri nada“ (zbirka priča, 2024).

Tako se, uz mnoge druge Užičane, u gradu koji je ne tako davno bio jugoslovenska prestonica titoizma, autorka svrstala u red onih koji su u sebi nosili i za druge sačuvali – zlatnu nit hrišćanstva.