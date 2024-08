NA PRETPREMIJERI SE NIKO NIJE NI NASMEJAO: Legendarni Mića Kostić otvorio dušu o filmu "Ko to tamo peva", za kraj zapevao za Noleta (VIDEO)

GOST naše emisije "Mislim da je važno" ovoga puta bio je legendarni Miodrag Mića Kostić, koji u kultnom filmu "Ko to tamo peva" izvodi numeru "Sviće zora". Posle 44 godine od snimanja ovog filma Slobodana Šijana čuveni Lepi Mića je za "Novosti" govorio o brojnim anegdotama sa filma, ali i privatnom životu.

Foto: Novosti

Na početku nam je otrkio da ga je njegova celokupna životna priča dovela od estrade pa do filma, te da nije bilo jednog ne bi ni drugog.

Otrkio nam je i da je sasvim slučajno dospeo u film "Ko to tamo peva" i to samo zato što je bio u istoj četi sa Slobodanom Šijanom tokom služenja vojske.

- To je bilo 80-ih godina, i to je bila čista slučajnost... Kao što je Šijan bio debitant u stvaranju filma tako sam i ja bio debitant u filmu sa tom ulogom - rekao je Kostić, te dodao da je jedva prihvatio poziv za rad na filmu shodno tome da je u to vreme bio zatrpan brojnim angažmanima na raznim privatnim veseljima.

Shodno tome da su potrebe filma zahtevale i jedna dečiji lik, Kostić je u celu priču uveo i svog bratanca.

- Ja sam imao 25, a Nenad 11 godina - kaže Kostić.

Kako kaže svi velikani koji su bili angažovani na filmu "Ko to tamo peva", prihvatili su njega i njegovog baratnca koji su u celu priču ušli iz druge društvene sfere, ali i da su se njih dvojica trudili da se uklope.

Na pretpremijeri filma, niko se nije ni nasmejao, što svakako nije slutio kakvo će ostvarenje postati, a Kostić to pripisuje tome da ljudi verovatno na početku nisu verovali da će sve to uspeti.

Kostić je rekao da je bilo zamorno i teško snimati film u to vreme, shodno tome da nisu imali nikakvo osvetljenje, već su samo koristili danjsko svetlo, a naveče logorsku vatru.

- Slavko Štimac je uvek kasnio - kazao je Kostić.

Kostić navodi da ga i dan danas sve generacije prepoznaju i traže od njega da peva pesmu "Sviće zora" ili kako ju je narod preimenovao "Za Beograd", ali da mu to ne pada teško, jer je ta pesma pre svega istinita.

Kostić je istakao da se posebno oduševio kada se pojavio na 200. prikazivanju predstave "Ko to tamo peva" u Narodnom pozorištu i da je osećaj bio mnogo dirljiv, jer je opet imao priliku da bude zajedno sa svojim prijateljima.

Na kraj gostovanja otpevao je nekoliko stihova posvećenih Novaku Đokoviću.

Šta nam je sve otrkio pogledajte u videu koji sledi: