SVADBENA NOŠNJA OD SONGETA I LOPTA ZA SEPAK TAKRO: Uz lokalne đakonije i tradicionalni ples, otvoren Kutak Malezije u Beogradu

OTVARANjEM Kutka Malezije, sinoć je u Muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, svečano obeležena petogodišnjica Kluba prijatelja Srbije i Malezije. Ovom prilikom Adligatu su poklonjene nacionalne maležanske svadbene nošnje, prikazana je izložba knjiga i predmeta iz ove zemlje, izvedeni su plesovi i služene nacionalne poslastice.

Adligat

Prisutnima su se obratili Karmalia Budaiti Če Embi, otpravnica poslova Malezije u Srbiji i Viktor Lazić, putopisac i predsednik Kluba prijatelja Srbije i Malezije, otvorenog u okviru Udruženja Adligat.

Ambasada ove zemlje je za Adligatov Kutak Malezije poklonila narodne svadbene nošnje - komplet za mladu i mladoženju od materijala songet. U pitanju je ručno rađena tkanina, kao rezultat višemesečnog tkanja tehnikom iz šesnaestog veka, koja podrazumeva umetanje zlatnih niti između osnovnih. Ove kostime su tradicionalno nosili isključivo članovi kraljevske porodice, a danas ga nose Malajci širom zemlje, u svečanim prilikama.

Iz ambasade su u Adligat stigli i pletena lopta od ratana sa dvanaest rupa za sepak takro, malajsku odbojku koja datira iz petnaestog veka, zatim muzički instrument kompang, lutke za lutkarsko pozorište, gasing - kolutajući vrh od drveta sa konopcem za tradicionalnu igru i drugi interesantni predmeti koji će biti deo stalne postavke Muzeja knjige i putovanja.

Klub prijatelja Srbije i Malezije je glavni forum u kojem su okupljeni prijatelji dva naroda, a Kutak Malezije u Adligatovom Muzeju knjige i putovanja je jedina muzejska postavka u regionu koja pruža informacije o bogatoj kulturi ove zemlje.

Lazić je istakao da se ove godine navršava 20 godina od ponovnog otvaranja maležanske ambasade u Beogradu, a bliži se i šezdesetogodišnjica od uspostavljanja diplomatskih odnosa, 1967. godine.

- Čim sam došao u Maleziju, prvog dana mog boravka, mene su opljačkali! Uzeli su mi sav novac, sva dokumenta i stvari... Bilo je to najbolje što mi se dogodilo na putovanjima! Pljačkali su me još mnogo puta širom sveta, ali me slučajni prolaznici nigde nisu toliko pomagali, gostili i toliko mi izlazili u susret kao u Maleziji. Pokazali su mi svoje pravo lice neviđene ljubaznosti, dobrote i gostoprimstva, na čemu ću im zauvek biti zahvalan. Klub prijatelja sam otvorio u znak zahvalnosti Maležanima, sa željom da i drugi postanu svesni duhovnog i kulturnog bogatsva ovog divnog naroda - ispričao je Viktor Lazić.

Otpravnica poslova Karmalia Budaiti Če Embi je kazala da ovaj događaj obeležava značajan trenutak u našim bilateralnim odnosima:

- Tokom pet godina postojanja Klub je stekao ključnu ulogu za unapređenje naših odnosa. Kutak Malezije - to su vrata maležanske kulture u Srbiji, sa neprocenjivim uvidom u bogato kulturno nasleđe, književnost i turističke destinacije moje države. S obzirom na veliki broj posetilaca Muzeja knjige i putovanja, sigurna sam da će ova zbirka unaprediti kulturnu razmenu i povećati interesovanje za Maleziju - izjavila je otpravnica poslova i istakla da njena domovina očekuje da do 2025. primi čak 31,4 miliona posetilaca i da je trenutno značajno povećano interesovanje srpskih turista.

Prikazan je i film o tehničkoj saradnji Malezije sa zemljama u razvoju, s obzirom da je Srbija ove godine prvi put na spisku zemalja obuhvaćenih ovim programom. Plesna trupa ambasade Malezije "Rajske ptice" (Chenderawasih), sa igračima obučenim u tradicionalne nošnje, odigrala je dva plesa - ples dobrodošlice, koji se izvodi na svečanostima, kada devojke u rukama drže korpu sa cvećem, i ples zapin - tradicionalni ples sa juga Malezije. Neke od lokalnih đakonija kojima su ponuđeni gosti, lično je pripremila otpravnica poslova. Iznenađenje večeri bila je muzička numera na maležanskom koju je izvela kantautorka Milica Milović.