FRANCUZ U SRCU, JERMENIN U DUŠI: Svetski dan muzike u znaku Šarla Aznavura u Francuskom institutu

NA stogodišnjicu rođenja Šarla Aznavura, slavnog francuskog pop pevača, kompozitora, tekstopisca i glumca, Francuski institut u Srbiji rešio je da njegovim slavnim numerama obeleži Svetski dan muzike, 21. jun.

Foto: D. Milovanović

U prostorijama ovog instituta, od 18 sati, bivši pobednici takmičenja Šanson frankofon izvodiće neprolazne hitove: "La Boheme", "She", "Hier encore", "Une vie d'amour", "Emmenez-moi", "For me formidable"...

Simbol francuske šansone, Šarl Aznavur, rođen je u Parizu, 22. maja 1924. Živeo je 94 godine. Njegov otac je iz Ahalcihea - grada koji je tada pripadao Ruskom carstvu, a danas Gruziji, a majka iz Izmira, koji je pripadao Otomanskom carstvu. Upoznali su se u Konstantinopolju. Šarl se kao drugo dete iz braka ovo dvoje Jermena rodio u Parizu, dok su njegovi roditelji čekali vizu za SAD. Vizu nisu dobili, pa su ostali da žive u Francuskoj, a Šarl i njegova sestra Aida odrasli su u umetničkom miljeu. Majka je bila glumica, a otac bariton, i u svom restoranu "Kavkaz" pevali su za prognane sa istoka. Porodica Aznavur se tokom Drugog svetskog rata pridružila Pokretu otpora, spašavajući progonjene.

Francuski institut

Šarl Aznavur je od ranog detinjstva nastupao u predstavama i pevao u crkvi. Kasnije je počeo da komponuje, posebno sa Pjerom Rošeom, sa kojim je dugo nastupao. Edit Pjaf je upoznao 1946. i ona ga je povela na turneju po Francuskoj i SAD. Krajem pedesetih konačno je dobio priznanje posle čuvenog koncerta u "Olimpiji". Napisao je više od hiljadu pesama, izvodio ih na različitim jezicima na četiri strane sveta i glumio u šezdesetak filmova.

PISAO ZA DILANA AZNAVUR će ostati upamćen i kao autor brojnih hitova koje je napisao za svetske zvezde, kao što su Žilber Beko, Silvi Vartan, Žilijet Greko, Džoni Holidej, Bob Dilan, Mirej Matje...

Sa ponosom je isticao svoje jermensko poreklo. Između ostalog, osnovao je Fond Aznavur u Jermeniji, u korist žrtava zemljotresa 1988, i napisao humanitarnu pesmu sa Žoržom Karvarensom "Za tebe, Jermenijo". Bio je i ambasador Jermenije pri Unesku, zatim u Ujedinjenim Nacijama. Godine 2009. imenovan je za ambasadora Jermenije u Švajcarskoj.

Paralelno sa muzičkom, gradio je i glumačku karijeru, pojavljujući se u šezdeset tri dugometražna filma. Od 1948. godine kamerom je beležio svoj život i iz tih zapisa nastao je dokumentarni film "Aznavour by Charles".