NA GRČKOJ MARICI SRPSKI HRAM I SPOMENIK: Sretenjski orden, najviše odlikovanje Republike Srbije, grčkom mitropolitu Damaskinu

U PRISUSTVU patrijarha Srpskog Porfirija ,grčki mitropolit Damaskin je odlikovan srpskim ordenom "za pružanje doprinosa negovanju kulture sećanja, za očuvanje pravoslavlja i učvršćivanje bratskih veza između srpskog i grčkog naroda".

Foto: D. Milovanović

- Zadovoljstvo mi je i čast što u ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića mogu danas da uručim najviše odlikovanje Republike Srbije Sretenjski orden našem osvedočenom srpskom bratu i prijatelju mitropolitu Didimotihe Orestijade i Suflija Grčke pravoslavne crkve gospodinu Damaskinu.Visokoprosvećeni mitropolit Damaskin na čelu je Episkopije, odnosno Mitropolije koja je bila poprište događaja važnih za srpsku istoriju, o čemu se u Srbiji veoma malo zna. Može se reći da je upravo ta mitropolija koja je predstavljala prvi bedem ili prvu branu hrišćanske Evrope od nadiranja inovernika u 14 veku-ovim rečima je Nikola Selaković ministar kulture Srbije otvorio ceremoniju uručenja Sretenjskog ordena drugog stepena Grčkom mitropolitu u Istorijskom muzeju Srbije.

Foto: D. Milovanović

Podsećajući na verski značaj najsevernijeg dela grčke teritorije, na mitropoliju na čijem je čelu Damaskin, naš ministar je kazao da se na toj zemlji vojska cara Dušana prvi put saočila sa vojskom Osmanlijskom. Ključni događaj od značaja, ne samo za srpsku, nego i za hrišćansku jugoistočnu Evropu odigrao se takođe na tlu ove mitropolije na reci Marici kada je 26.09.1371. godine vojska srpskog kralja Vukašina Mrnjavčevića i njegovog brata despota Jovana Uglješe "ukrstila mačeve" sa turskim odredima. U krvavoj bici koju su hrišćani i Srbi izgubili, otvorena su vrata prodora Osmanlijama u Evropu. Kasniji događaji bili su logična posledica upravo te bitke - podsetio je srpski ministar.

Foto: D. Milovanović

Govoreći dalje u prepunom Muzeju naše istorije Selaković je konstatovao da , "osim u



Foto: D. Milovanović

narodnoj pesmi, ovaj događaj je u našoj kulturi sećanja bio do nedavno potpuno zaboravljen".- Vaše Visokopreosveštenstvo, odlikovanje koje ćete danas primiti dobijate zato što steodržali kulturu sećanja na Maričku pogibiju i stradanje cveta srpske i hrišćanskevlastele onda kada je ona bila zaboravljena i u matičnoj zemlji i od onih koji suhrišćansku vojsku preboleli. Za našu srpsku javnost važno je da zna da mitropolitDemaskin, svake godine 26.09. služi liturgiju i moli se za duše naših ratnika koji suizginuli u Maričkoj Bitci, a nakon svake ovakve božanstvene liturgije, uveče organizujeknjiževno veče posvećeno despotu Jovanu Uglješi Mrnjavčeviću.Otkrio je Nikola Selaković i pojedinosti posle svog prošlogodišnjeg susreta na Maricisa grčkim Mitroplitom.- Na inicijativu moje malenkosti da podignemo spomen-obeležje koje će nas sećati na ovaj važan istorijski događaj, on je odgovorio: "Spomenik i Hram". I spomenik i hram, treba da podignemo na mestu gde se odigrala Marička bitka, i to saborno sa bratstvom svete lavre Svetogorske manastira Simona Petra.

Zahvaljujući na odlikovanju grčki Mitropolit je naglasio:



- Uglješa je okupio sve hrišćanske narode da se suprotstave zajedničkoj opasnosti. Marička bitka je uvod u Kosovsku bitku. Nije bitno da li su hrišćani pobedili ili ne, važno je da su se borili, da se nisu pomirili", istakao je.Prema njegovim rečima, Marička bitka je "poruka jedinstva među balkanskim narodima, bez obzira na etničku pripadnost, koji treba da se bore za zajedničke hrišćanske ideale".