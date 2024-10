AKCIJA "NOVOSTI" - BIRAMO NAJBOLJI GLUMAČKI PAR: Ana Lečić i Vule Marković kao Olga i Rnjo u seriji "Dug moru 4"

KADA su se pre pet godina upustili u avanturu snimanja prve serije u Srbiji i regionu koja pripada žanru misterije, "Dug moru", glumci Ana Lečić (26) i Vule Marković (35) naslutili su da su postali deo velikog projekta, ali ne i da će osim na setu postati par i u privatnom životu.

Foto Monte Royal Pictures

Znali su da će na setu biti u prilici da posmatraju majstore dramskog izraza poput Dragana Mićanovića i Vesne Trivalić i od njih "kradu" zanat, kao i da će imati jedinstvenu šansu da upoznaju crnogorsku obalu Jadranskog mora na pravi način, u vreme kada nema turista i gužvi. Jedino što nisu mogli da pretpostave jeste da će im se na setu dogoditi ljubav, i to velika, ona koja aktere motiviše da budu bolji i promene životnu rutinu.

A upravo takva im se dogodila u Bokokotorskom zalivu. Za razliku od letnjih morskih romansi koje se završe i pre nego što se koferi izvade iz gepeka ili podignu sa pokretnih traka na aerodromima, njihova ljubav svakim danom jača. U ponekom zajedničkom intervjuu, mladi glumački par pričao je o upoznavanju, evocirao uspomene sa snimanja i govorio o svojoj vezi koja opstaje na relaciji Beograd - Podgorica.

Na pitanje kako se od tog prvog poljupca na pred kamerama desila ljubav, Vule je priznao da je teško reći, pa dodao:

- Ljubav se rodi i onda se samo prati. Nastala je iz jednog druženja dugi niz godina. Neke stvari se u životu samo dese i hvala bogu da su se dogodile, a to je možda i najlepša stvar koja mi se desila.

Foto IMDb

Naslednici Branislava Lečića ovo je bio prvi TV projekat i osim što je dobila priliku da deli kadar s poznatim kolegama snimila je svoj prvi poljubac s Vuletom Markovićem. Seriju u žanru drame sa mitskim elementima, koja su ostala u predanjima do današnjeg dana na prostorima Luštice i Boke Kotorske, počela je da radi na drugoj godini studija i, kako je u razgovoru za "TV novosti" istakla, odrastala je uz nju, i glumački i životno, te je na setu od devojčice postala devojka.

- Pošto mi je to prva uloga i prvi ozbiljniji i dugotrajniji partner, kada sam uočila prve naznake da može da mi se svidi, ozbiljno sam razmislila. Da li je to zbog priče koju igramo, da li sam pobrkala seriju i život, što može da se desi i da se magija nekako prenese tamo gde je nema, da li je to zato što igramo duboko intiman odnos u kome se znamo odmalena i moramo da oživimo tu priču. I u prvoj sezoni sam imala ograničenje u glavi da ne želim da budem ni sa kim jer je to neozbiljno. Usledila je pauza između snimanja gde su mogle stvari da se poslože. To da mi Vule prija kao osoba znala sam posle nekih mesec dana snimanja i zabave i smeha i razgovora, ali mi je trebalo da vidim da li mi se sviđa mimo serije. Ispostavilo da je tako i to traje već skoro četiri godine - rekla je za "TV novosti" Ana Lečić.

I dok smo ovog proleća ispraćali četvrtu sezonu tople ljudske priče smeštene na mističnom poluostrvu Luštica, Ana i Vule su još jednom prepleli život i posao, ovog puta u romantičnoj komediji "Krunska 11", koju upravo pratimo, radnim danima, od 21.00, na Superstar TV.

Za nagradu Zlatna antena za glumački par u seriji, koju u okviru 14. FEDIS festivala peti put zaredom dodeljuju "Novosti", čitaoci mogu glasati do 4. oktobra na našem portalu.