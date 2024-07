LJUDI VOLE OTKAČENE NAMĆORE MEKOG SRCA: Ekskluzivno Bred Garet, pojačanje 2. sezone serije "Još sam živa" i zvezda TV hita "Svi vole Rejmonda"

U ZAVRŠNOJ sezoni komedije "Još sam živa", od 24. jula, radnim danima, u 18.00, na kanalu Star lajf, nastavljamo da pratimo životnu borbu Neli Serano, koju tumači zvezda serije "Devica Džejn" - Đina Rodrigez. Veliko pojačanje drugog ciklusa je američki glumac Bred Garet, višestruki dobitnik priznanja Emi za rolu Roberta barona u legendarnom sitkomu "Svi vole Rejmonda", koji takođe gledamo vikendom u prepodnevnom maratonu, od 9.25 do podneva, na istom kanalu.

Garet tumači lik Dankana, medijskog mogula i oca Neline prijateljice Leksi (Loren Eš), koga ona uvek pokušava da impresionira. Dok se situacija između glavnih likova u novoj sezoni komplikuje na svim poljima, Garetov lik postaje centralna ličnost kroz koju svi posmatraju svoje probleme i nastoje da ih sagledaju u pravom svetlu i porade na njihovom rešavanju. Baš kao i on sam. U razgovoru za "TV novosti" Garet otkriva šta ga je privuklo ovoj roli, šta nas očekuje u novoj sezoni serije "Još sam živa" i šta mu je bio najzabavniji deo povratka žanru komedije.

- Volim komediju i serije ovog tipa jer me podsećaju na pravi život. Iskrene su i prizemne. To je ono što vam se zaista može dogoditi u svakodnevnim odnosima sa ljudima, na poslu, u ljubavi... Zbog toga ni trenutka nisam razmišljao hoću li prihvatiti ponudu da zaigram u seriji. Đinu Rodrigez obožavam još iz serije "Devica Džejn" i mnogo sam se radovao da se nađemo zajedno u kadru - poručuje glumac, koji se posle kultnog "Rejmonda" pojavio u još nekoliko dobro ocenjenih komedija, među kojima je najzapaženija bila "Samohrani roditelji".

Dankan mu je, međutim, bio poseban izazov, jer je, kako kaže, on primer čoveka koji iz straha od sopstvenih slabosti, svima oko sebe - uteruje strah u kosti.

- Dankan je potpuni gospodar univerzuma. Ima veliko samopouzdanje i harizmu i istovremeno je potpuno van dodira sa načinom na koji normalni ljudi žive - ali on to ne zna. On misli da svi verovatno razmišljaju o putovanju u svemir, kao svojoj sledećoj destinaciji za odmor. Nikome nije prijatno da mu kaže da je bez dodira sa stvarnošću, ili da nije sjajan otac, sve dok ne upozna Nel - poručuje Garet.

Glavna junakinja i Dankan upoznaju se nakon što on kao direktor novina za koje radi Nel, dođe u njenu kancelariju sa molbom da mu pomogne da postane bolja osoba, ali Nel ubrzo saznaje da joj je tražio pomoć samo kako bi naterao Leksi da više radi.

- Dankan je veliki egoista i ima narcisoidni poremećaj, u to nema sumnje. Međutim, kada sam se prvi put susreo sa ovom ulogom, predložio sam producentima da mu dodaju i jednu dozu ranjivosti, jer gledaoci vole kod takvih egomanijakalnih likova da prepoznaju slabost. To je trik koji uvek "pali". Njegova glavna karakterna crta jeste to da je on agresivni nasilnik, pri čemu ta agresija uvek ispliva u situacijama kad on postane malo nesiguran, ali je istovremeno i zabavan u tom svom obožavanju sebe - otkriva Garet, priznajući da mu je jedan od glavnih "mamaca" da prihvati ulogu bila upravo prilika da se na "tankoj liniji" bavi istraživanjem međuljudskih odnosa u kontekstu sitkoma.

- To je srž svake komedije. Kako da nateramo gledaoce da zavole očigledno lošeg i manipulativnog, nazovimo ga, pokvarenjakom, koji ni sam nije svestan zbog čega se ponaša tako kako se ponaša. Ljudi vole te zloćudne namćore mekog srca. Oni su začin svakog dobrog sitkoma - kaže glumac prisećajući se da je takva uloga u seriji "Svi vole Rejmonda" pripala upravo njegovom TV ocu Frenku Barounu.

- To su likovi koji i ostalim junacima, ali i gledaocima služe za preispitivanje. Između Nel i Leksi od početka serije postoji jaz, uglavnom uzrokovan Nelinim nerazumevanjem Dankanove ćerke. Ljudi poput Dankana i Leksi su generalno uplašeni. To je tip ljudi koji pokušavaju da ispune standarde koji su nemogući i zaboravljaju da dozvole sebi da dišu. Za njih, devojke poput Nel su poput antibiotika. Imaju lekovito dejstvo, ali tek kada sruše zidine nepoverenja i arogancije koje ih dele od realnog života. Kada jednom zadobijete poštovanje tih prestravljenih sociopata i postanete deo tog njihovog pomalo izopačenog kruga bliskih ljudi - spremni ste da vladate svetom - uz smeh poručuje glumac, dodajući da i u privatnom životu izuzetno ceni ljude ratnike.

- Volim ljude koji osvajaju neosvojivo. To je jedini način da rasteš kao ličnost. Za mene je strah prirodna reakcija, a najprirodniji odgovor je da pobediš ono što te plaši, a ne da od toga pobegneš. Jer u svakome od nas leže razlozi nekog straha, i ne možete im umaći dok se ne suočite sa sobom. Toga će u drugoj sezoni kroz rivalitet sa Dankanom postati svesna i Nel. I zahvaljujući tome će razumeti njegovu ćerku, doživeti je na potpuno nov način i savladati odbojnost koja je dugo postojala među njima. A zaljuljaće i Dankanov odbrambeni zid, taman dovoljno da i on poželi da se promeni - kaže Garet.

A da li je ova Nelina strategija pomogla i njemu da se uhvati ukoštac sa sopstvenim nesigurnostima?

- To radi svaka nova uloga. Kada prihvatite neku rolu, već samim pristankom poručujete da ste u njoj prepoznali neku iskru sebe. Od prvog dana na setu imao sam želju da Dankan raste i da se razvija u pravcima koje ne mogu ni da zamislim, jer se upravo u toj predivnoj slobodi krije suština našeg poziva. Imaš priliku da proživiš hiljadu života, uspona i padova, da kroz sve njih sagledavaš sebe, a da na kraju, ipak, iz svega izađeš nepovređen. To je veliki blagoslov. Imao sam sreću da su producenti ove serije otvoreni za nove ideje, vole da se igraju i uvek pokušavaju da neku situaciju sagledaju iz više uglova, a to je retko. Scenaristi su uglavnom veoma tvrdokorna sorta ljudi, i teško odustaju od svojih prvobitnih ideja. Ipak, ponekad kada u seriji imate nov lik, malo slobode može doneti neočekivanu svežinu za ceo projekat - poručuje slavni glumac, a nas je zanimalo i da li je ikada razmišljao o tome kako bi danas izgledao život njegovog Roberta iz serije "Svi vole Rejmonda", i da li bi voleo da u eri rimejkova svoj nastavak dobije i ovaj sitkom.

- Ljudi nas i dalje vole. Svestan sam toga. Ipak, čini mi se da je svima najveći izazov da rade nešto što još nisu imali priliku da rade. A kada je reč o Robertu, siguran sam da bi u ovom trenutku života, i posle svega što njemu može da se dogodi tokom dana, do sada sigurno zaglavio na drugoj strani zakona, i to ne njegovom voljom (smeh). Takođe, slutim da bih bio razveden, a verovatno bi i imao svoj sobičak u Rejmondovoj i Debinoj kući - zaključuje glumac.