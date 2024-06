"NOVOSTI" VAS VODE U BIOSKOP: Dva nova hit naslova sa dva oskarovca stižu na veliko platno u Srbiji

POKLANjAMO! Prva dva posetioca našeg portala koji pošalju mejl sa osnovnim podacima na adresu pr@novosti.rs dobiće po 2 ulaznice za neku od projekcija u bioskopu u Ada Mall-u.

Foto: Promo

EGZORCIZAM

Napeti horor triler s oskarovcem Raselom Krouom i Semom Vortingtonom u glavnim ulogama, u režiji Džošua Džon Milera može da se pogleda u bioskopima širom zemlje u distribuciji Blitz filma.

Problematični glumac Antoni Miler (Krou) počinje da gubi kontrolu nad svojim životom tokom snimanja horor filma. Već opterećen sopstvenim demonima, suočava se s dodatnim izazovima dok ulazi sve dublje u ulogu. Njegova emocionalna nestabilnost i unutarašnje borbe postaju očigledne dok se odvija rad na filmu. U isto vreme, njegova otuđena kćerka (Rajan Simpkins) počinje da oseća zabrinutost. Postavlja sebi pitanje da li je njen otac ponovo pod uticajem svojih nekadašnjih zavisnosti ili iza njegove nestabilnosti stoji nešto dublje i mračnije.

Za reditelja Milera, prisustvo Rasela Kroua u horor filmu podiglo je čitav projekat na viši nivo. „Scenarista Mark Fortin i ja smo odrasli gledajući Rasela u filmu Romper Stomper,“ kaže Miler, „i znali smo da on ima ozbiljnost, gracioznost i senzibilitet da vas natera da saosećate sa čovekom koji će se pretvoriti u monstruma. Za Rasela Kroua, scenario je bio intrigantan jer je to bila uloga u ulozi. Krou igra Antonija (Tonija) Milera, veliku filmsku zvezdu, čija slava bledi nakon smrti njegove žene i na kraju ga zavisnost i alkoholizam odvlače još dublje u ponor. On je otuđen od svoje kćerke tinejdžerke koja se suočava sa sopstvenom krizom. Sudbonosnom prilikom, dobija glavnu ulogu u filmu, što je prilika da ponovo stavi svoj život i karijeru na pravi put.“ – dodaje Miler. Rasel Krou kaže: „Za mene, kao glumca, igrati čoveka koji je prošao kroz takvo životno iskustvo, nosi to breme, bilo je prilično komplikovano. Bila je to veoma izazovna uloga koja je veoma privukla moju pažnju.“ Centralni odnos u filmu je između Tonija i njegove kćerke Lee. Oni su postali prilično otuđeni, do te mere da Toni insistira da ga ona zove „tata“, a ne „Toni“. Krou dodaje: „On želi da preuzme tu ulogu oca, ali shvata da mora intenzivno raditi na ponovnom uspostavljanju poverenja sa svojom kćerkom. Međutim, ona je prilično zatvorena, tako da je to teška situacija za oboje.“ 16-godišnju Tonijevu ćerku Li igra Rajan Simpkins i film Egzorcizam predstavlja svojevrsno ponovno okupljanje za Kroua i Simpkins. Krou se priseća: „Poznajem Rajan već prilično dugo, radio sam sa njenim mlađim bratom Tajem u filmu The Next Three Days iz 2010. On je igrao mog sina. I, čudno je, ali desio se trenutak kada je Tai radio u Australiji i bio je sa svojom porodicom, pa su došli da me posete na mojoj farmi. Njegova mama i Rajan su bili sa njim. Rajan je bio rođendan, punila je 18 godina, tako da smo priredili veliku rođendansku zabavu za nju. Dakle, znate, mnogo godina kasnije i ova ideja o zajedničkom radu nije slučajna, veoma sam entuzijastičan u vezi s celim projektom.“

HORIZONT: AMERIČKA SAGA – PRVO POGLAVLjE

Reditelj, scenarista i glumac, oskarovac Kevin Kostner donosi epski vestern Horizont: Američka saga (Horizon: An American Saga), koji će Kostneru biti četvrti film koji je režirao, uz nezaboravni „Ples s vukovima”, Oskarom nagrađeni vestern iz 1990. godine. Film stiže u bioskope 27. juna.

Film prati 15-godišnji period širenja i naseljavanja američkog zapada pre i posle Građanskog rata. Tokom ovog razdoblja, Amerika prolazi kroz transformaciju koja oblikuje istoriju i sudbinu te regije. U glavnim ulogama su Kevin Kostner, Sijena Miler i Sem Vortingon.

Film je skrenuo ogromnu pažnju i na festivalu u Kanu, gde je doživeo desetominutne stojeće ovacije.

Kevin Kostner, koji je i producent filma, a potpisuje scenario i režiju, igra glavnu ulogu u filma, Hejza Elisona, za kog kaže: „Hejz Elison je za mene onaj lik u vesternu koji dolazi s horizonta i ne znate ništa o njemu, ali shvatate da verovatno ima paletu veština koje bi radije ostavio iza sebe. Dolazi u zajednicu kojoj je potrebna ta vrsta pomoći, i opet mora da izvadi pištolje iz ormara, fioke, bisaga. Ne želi to, ali većina ljudi nema te veštine. On ih ima. Mislim da je jedna od stvari kod Hejza to što ima tu veliku čežnju da negde pripada. To je jednostavna lepa slika koja mu pobuđuje maštu — on čak i ne može da vidi šta piše na njoj, ali na svoj naivan način, misli da bi voleo da ode tamo.“

O povrtku u period Građanskog rata Kostner kaže da je za njega istorija živa stvar i da želi da je ispriča u celini: „Tragična je. Sramotna. Bilo je samo 30 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama u vreme Građanskog rata, većina njih na istočnoj obali kada se Sever borio protiv Juga. Ovo je sve ono što su ljudi videli tokom tog sukoba i cela jedna nacija je bila šoku, mnogi od tih ljudi su se našli na zapadu, noseći sa sobom svoju istoriju, dobru i lošu. Trudim se da stvari "ogolim do koske" i da ih prikažem potpuno realistično. Ljudi su pokušavali da stvore život, a dve potpuno različite kulture su se sudarale.“

Kostner dodaje da ima ogromne emocije prema svojim filmovima i onome što oni mogu biti: „Bio sam potpuno zainteresovan za priču koju sam želeo da ispričam. Stavio sam šešir finansijera, koristeći sopstveni novac, založivši svoju imovinu, rizikujući da pratim svoj san. Mislim da sam na neki način i sam morao otići na zapad, ne znajući šta je tamo, i ne plašeći se toga. Želeo sam da nahranim svoju maštu i proširim svoje mogućnosti.“

