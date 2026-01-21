BRAJANA ČEKA NOVI PROCES: Šta sledi posle izricanja doživotne kazne zbog ubistva supruge Ane Volš u Americi

BRAJANA Volša (50), koji je krajem decembra prošle godine pred Višim sudom u Norfolku osuđen na kaznu doživotnog zatvora, bez prava na pomilovanje, zbog ubistva supruge Ane (39), rođene Beograđanke, 1. januara 2023. u porodičnom domu u gradu Kohaset, u američkoj Saveznoj državi Masačusets, ove godine očekuje još jedan postupak, tačnije preispitivanje odluke, kojom je osuđen za zločin prvog stepena.

Foto: Tanjug/AP

Naime, prema zakonu Masačusetsa, sve osude za ubistvo prvog stepena automatski preispituje Vrhovni sud. Njegovi advokati u ovom slučaju mogu da ospore jačinu dokaza tužilaštva o svesnom predumišljaju, kako bi pokušali da izdejstvuje prekvalifikaciju u ubistvo drugog stepena. To bi mu dalo mogućnost eventualnog puštanja na uslovnu slobodu, nakon izvesnog broja godina provedenih iza rešetaka. Međutim, američki pravnici ističu da je mala verovatnoća da se to dogodi, imajući u vidu nisku stopu uspeha u poništavanju takvih presuda, tim pre, ako se imaju u vidu brojni dokazi, pre svih digitalni, predstavljeni na suđenju.

Kazna doživotnog zatvora Brajanu je izrečena nakon što je porota od 12 članova, donela jednoglasnu odluku da je kriv za ubistvo prvog stepena, odnosno ubistvo sa predumišljajem. Tokom suđenja, utvrđeno je da je on, nakon što je ubio Anu, isekao njeno telo i stavio u kese, koje je zatim bacio u nekoliko kontejnera. Tokom suđenja, prikazani su snimci na kojima se vidi kako Brajan kupuje alate i sredstva za čišćenje, kao i listing svega onoga što je, kako se tvrdi, pretraživao na internetu, između ostalog i kako se rešiti ljudskog tela.

Teret zločina SUDIJA Dajana Frenijer je osim najstrože kazne, izrekla i maksimalne kazne za druga dva dela, koje je počinio Brajan Volš, a koje je za razliku od ubistva, priznao. Tako je osuđen na 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije, kada je Anin šef prijavio njen nestanak i tri godine za nedozvoljeno uklanjanje tela. Ona je obrazlažući presudu, Brajanove postupke nazvala "varvarskim" i napomenula je da su Anini prijatelji i porodica izgubili "njen topao, moćan i prijatan duh". - Živećete sa teretom i krivicom svojih zločina do kraja života - obratila se sudija Brajanu.

Motiv zločina, prema tvrdnjama tužilaštva, bila je Anina ljubavna veza sa Vilijamom Fastouom iz Vašingtona, kao i finansijski problemi u braku. Fastou je svedočeći pred sudom rekao da su Ana i on bili u vezi nekoliko meseci i da je ona planirala da suprugu prizna aferu.

Brajan je nekoliko dana pre početka suđenja priznao da je lagao policiju i da je Anino beživotno telo isekao i bacio u nekoliko kontejnera. Negirao je da je ubio svoju suprugu, uz tvrdnje da je ona iznenada umrla kad je legla da spava. Njegov advokat je naveo da je Brajan isekao telo, jer je bio u panici, jer se plašio da mu niko neće verovati da nije ubio svoju suprugu.