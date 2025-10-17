Zločin

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Dve osobe povređene u saobraćajnim nesrećama, ubistvo u Beogradu na vodi

Новости онлајн

17. 10. 2025. u 08:32

DVE osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile sinoć u Beogradu.

Foto: Tanjug

Jedan udes dogodio se u 22.14 na uglu ulica Maršala Birjuzova i Pop-Lukine i povređeni je prevezen u dežurnu bolnicu.

U ulici Dimitrija Tucovića 80 u 1.21, jedna osoba lakše je povređena u udesu i prevezena u bolnicu.

Ekipe Hitne službe tokom noći su intervenisale 95 puta od čega je 14 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Ubistvo u Beogradu na vodi

Podsetimo, u Beogradu na vodi sinoć se dogodilo ubistvo. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je muškarac sa dve puške. 

(Tanjug)

