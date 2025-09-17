UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Srbin koji je počinio porodični masakr puca na specijalce (VIDEO)

SRBIN (44) koji je u utorak uveče u Beču ubio svoju još uvek zakonitu suprugu, nakon čega je teško ranio ćerku i zeta, osuo je paljbu i na austrijske specijalce pre nego što je, kako se sumnja, presudio sebi u svom automobilu.

Kleine Zeitung via AP

- Zločinu je prethodila glasna svađa u stambenoj zgradi u ulici Vorgartenštrase. Pristigli policajci su primetili Srbina na ulici, koji je, kada su mu naredili da stane, uperio pištolj u policajce i pucao. Policajac je uzvratio vatru, nakon čega je 44-godišnjak pobegao u belom "mercedesu", ali se potom ubrzo zaustavio - pišu bečki mediji.

Prema rečima portparolke policije Džulije Šik, osumnjičeni muškarac je "pronađen mrtav u svom vozilu u blizini", a obdukcija će utvrditi da li se Srbin ubio oružjem pronađenim u automobilu ili ga je policija pogodila tokom razmene vatre.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji navodno prikazuje vatreni okršaj između osumnjičenog Srbina i policije na ulicama Beča.

Kako se vidi na snimku, muškarac puca u pravcu policije, koja uzvraća vatru. Dok u pozadini odjekuju policijske sirene, osumnjičeni ulazi u svoj "mercedes", daje gas i beži.

Da podsetimo, do zločina je došlo nakon što je policija dobila prijavu o pucnjavi i svađi u stanu u Beču. Po dolasku na lice mesta, ispred zgrade su se sukobili sa Srbinom (44), koji je pre toga navodno ubio ženu (44) u stanu i ranio ćerku (24) i njenog dečka (26). Telo žene pronađeno je u stanu.

Policija je u stanu pronašla leš žene i još dve žrtve koje su odmah kolima Hitne pomoći prevezene u bolnicu.

Portparolka policije rekla je za medije da je par još uvek bio u braku, ali razdvojen i u procesu razvoda. Nakon što je ubio suprugu, pucao je i u ćerku i zeta. Kako se saznaje, ćerka je pogođena hicem u glavu i trenutno se nalazi u kritičnom stanju dok se lekari bore za njen život.

Takođe, uprkos veoma teškoj prostrelnoj rani, zet ubice je stabilno i van životne opasnosti.

(Kurir)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde