PIJAN NAPAO ROĐENOG BRATA I PRETIO UBISTVOM: Treće OJT traži pritvor za nasilnika

U TREĆEM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan B.D. (31) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici nad bratom.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio na štetu svog rođenog brata na taj način što je u sredu, u porodičnoj kući u Surčinu, pod dejstvom 2,78% alkohola u organizmu, prema oštećenom primenio nasilje i uputio mu pretnje po život na koji način je ugrozio njegovo spokojstvo i telesni integritet - saopšteno je iz tužilaštva.

Na saslušanju, u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, okrivljeni je izjavio da nisu tačni navodi krivične prijave.

- S obzirom da iz izveštaja iz kaznene evidencije okrivljenog proizlazi da je presudom od 25. aprila ove godine pravnosnažno osuđen za krivično delo nasilje u porodici, koje je i tada učinio prema svom rođenom bratu, zbog čega postoje okolnosti koje ukazuju da ponoviti krivično delo, kao i da će će boravkom na slobodi uticati na oštećenog, javni tužilac je podneo sudu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - saopšteno je iz tužilaštva.