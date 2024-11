DETE JE MRTVO, A MOJ SIN JE UHAPŠEN Otac osumnjičenog mladića iz Leskovca potresen - "Od kada sam saznao, ne mogu da spavam" (VIDEO)

N. A. (18) iz Leskovca, osumnjičen da je nasmrt pretukao A. I. (16) u sredu oko 14 sati u Leskovcu, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu. On bi danas trebalo da iznese svoju odbranu i objasni zbog čega je napao A. I. i zadao mu smrtonosne udarce.

Foto: Društvene mreže

Podsetimo, njih dvojica su išli u isti razred sve dok uhapšeni tinejdžer nije prebačen iz Tekstilne u Hemijsku školu. Sada se oglasio otac osumnjičenog i za medije rekao "da su se njih dvojica družili i posećivali jedan drugog za rođendane i da su 21. novembra bili na kafi".

- U pitanju je velika tragedija. Dete je mrtvo, a moj sin je uhapšen. Eto, od kada sam saznao da su se potukli, ne mogu da spavam, jer se stalno pitam šta se dogodilo i zašto - kaže Saša A., otac osumnjičenog mladića.

On ističe da je želeo i da poseti porodicu nastradalog, da im izjavi saučešće, ali su mu savetovali da to ipak ne radi, kako eventualno ne bi bilo problema.

- Nije mi dobro, a mogu samo da zamislim kako je hraniteljima pokojnog momka. Ovom tragedijom su dve porodice zavijene u crno. Ne želim da ispadne da branim sina, ali istina je da ne znam šta se dogodilo. Prestao sam da pratim vesti i društvene mreže, jer vidim da mi je dete okarakterisano kao nasilnik, ali ono što znam je da se on do tog dana nikada nije potukao. To je juče potvrdila i njegova bivša devojka koja je ranije objavila da ju je moj sin pretukao. Ona je išla u policiju, dala je izjavu povodom svoje objave. U policiji je objasnila da je bila revoltirana raskidom, pa je želela da mu se osveti, to mi je sve ona ispričala, odnosno prepričala - tvrdi Saša.

On navodi da je tokom jučerašnjeg dana bio u školi koju mu je sin pohađao i da su mu tamo rekli da nikakvih problema sa njim nisu imali.

- Kako su mi objasnili, posle te tuče moj sin je otišao u školu i upravo tamo je saznao, kada su došli po njega, da je A. I. mrtav - tvrdi Saša i dodaje da nije primetio da mu je sin agresivan.

- Supruga me je pre oko šest godina napustila i od tada smo bili tu jedno za drugo. Nikada mi se nije usprotivio, povisio ton niti rekao "ne mogu". Išao je sa mnom u nadnicu i svuda gde treba da se radi. Nije mu bilo ništa teško, shvatao je situaciju i išao je sa osmehom. Ako mi ne verujete, pitajte ljude po selu ili one kod kojih smo radili - rekao je Saša.

Smrt mladića iz Leskovca, koji je od svoje pete godine bio u hraniteljskoj porodici rastužila je i uznemirila čitavu Srbiju. Za pokojnog svi imaju samo reči hvale, opisujući ga kao dobrog, vrednog i povučenog mladića. U suzama je o A. I. juče govorio i njegov hranitelj Goran Veličković.

- On je bio toliko mirno i povučeno dete, nije izlazio u grad niti pravio probleme, ma ništa... Ne znamo šta se dogodilo, na vestima smo čuli da smo ostali bez deteta. Otišao je tog jutra u školu i više se nije vratio, ubijen je na povratku kući - rekao je Veličković i dodao da on ne zna šta je motiv, niti poznaje osumnjičenog tinejdžera.

A. I. i N. A. su išli u isto odeljenje ranije, sve dok N. A. nije ispisan iz škole zbog lošeg vladanja i izostanaka.

- Dok su išli u isto odeljenje družili su se i ništa nije ukazivalo da između njih postoji bilo kakvo neslaganje - rekao je izvor za medije.

Očevidac tragedije, Leskovčanin Marko Stošić prvi je priskočio u pomoć A. I.

- Došao sam oko 14 sati blizu škole. Čim sam se parkirao, video sam jednog dečaka kako mi dolazi u susret i on mi je vikao: "Pomozite, drug mi je prebijen". Odveo me je iza zgrada, gde sam u travi ugledao dečaka koji je ležao bez svesti. Pokušao sam da mu izmerim puls, ali sam shvatio da pulsa uopšte nema i nisam mogao ništa da učinim osim da pozovem Hitnu pomoć - posvedočio je Stošić i dodao da na licu mesta nije zatekao napadača.

- Tu su bili samo taj dečak i njegov drug koji mi je kazao da su na skuteru došla dvojica i da su ih napala. Prema njegovim rečima, jedan ga je udario, a nakon što je dečak pao seo je na njega i nastavio da ga tuče - ispšričao je Marko Stošić.