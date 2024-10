"JA SAM MOJU DRAGANU ODGAJAO I HRANIO, A ON MI JE UZEO I UBIO" Otac žene pretučene nasmrt u Aleksandrovcu: Branio joj je da se čuje sa nama

JA sam moju Draganu odgajao i hranio, on mi je uzeo ćerku i ubio započinje priču potreseni otac Dragane M. koju je ubio njen dečko Damir I. (23), a zatim pretukao njenog malog sina u Aleksandrovcu.

Draganin otac tragičnu vest saznao je u utorak ujutru. Kako kaže, ni u snu nije slutio da tako nešto može da se desi.

- Jutros su mi javili da mi je taj monstrum ubio ćerku. Ne znam zašto je to uradio. Rekli su mi su mi ćerku odneli na obdukciju, a da je unuk sa povredama smešten u bolnicu - rekao je otac u suzama.

Kako kaže, Damir mu se nikada nije dopadao i predosećao je njegova ćerka ima neki problem.

- Odmah sam njemu na očima video da je nikakav čovek. Nije mi se nimalo svideo, ali šta sam mogao. Bili su zajedno oko godinu dana. Branio joj je da se čuje sa porodicom. Predosećao sam da imaju neki problem- kaže on.

Draganin otac ispričao je kada su se poslednji put čuli.

- Poslednji put sam se čuo sa ćerkom pre mesec dana. Zvučala je čudno, nije smela ništa da se požali, jer je verovatno on sedeo pored nje. Znao sam da nešto nije kako treba - kaže on.

Damir krvnički tukao Draganu

Podsetimo, Damir je krvnički pretukao svoju partnerku Draganu (23) koja je usled teških telesnih povreda preminula.

Damir je nakon zločina pozvao Hitnu pomoć i rekao da je devojci pozlilo, preneli su mediji.

Sumnja se da je prebijanju prethodila svađa, a kako se saznaje, u ovoj porodici je bilo ranijih prijava za nasilje u porodici.

Prema nezvaničnim informacijama, od ranije je poznat policiji zbog pokušaja ubistva.

Damir je živeo u jako lošim uslovima, zbog čega mu je Centar za socijalni rad obezbedio kuću u koju se sa njim uselila i njegova partnerka koju je nasmrt pretukao.

Oglasila se policija

Podsetimo, policija u Aleksandrovcu uhapsila je Damira I. (23) iz okoline ovog mesta, zbog sumnje da je pretukao devojku koja je od teških telesnih povreda preminula.

On se sumnjiči da je svojoj dvadesettrogodišnjoj emotivnoj partnerki naneo više udaraca po glavi i telu od kojih je preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Ubica pretukao i Draganino dete?

Otac ubijene Dragane ispričao je da je Damir pretukao i njegovog unuka.

- Ja ne znam kako i zašto je to uradio. On je pretukao i njenog sina. Zvali su me iz Socijalne službe da mi kažu da mi je unuk u bolnici u teškom stanju. Zamislite, dete je pretukao - kaže potreseni otac.

