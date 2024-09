MAJKA U ŠOKU NAKON DNK ANALIZE SA KIPRA: Telo Leskovčanina Aleksandra Gligorijevića (26) pronađeno u Aja Napi

SA KIPRA je stigla zvanična potvrda da je DNK analizom utvrđeno da je telo pronađeno, 5. septembra u Aja Napi, mladić iz Leskovca Aleksandar Gligorijević (26) za kojim se tragalo od 26. jula ove godine.

Prema poslednjim informacijama, identitet nesrećnog mladića je zvanično potvrđen, ali se još uvek ne zna uzrok njegove smrti, pa nadležni državni organi nastavljaju da istražuju kako je došlo do ove tragedije.

- Još uvek ne mogu da shvatim šta mi se dešava. Ostala sam bez reči. Za sada nemam nikakve druge informacije. Nadam se da će obdukcija da pokaže šta se zapravo desilo mom Aleksandru. Neće biti brzo. Trebaće za to vremena, ali se nadam da će pravda biti zadovoljena – kazala je Aleksanrova majka Jasmina koja je još uvek na Kipru i pokušava da dođe do što više detalja vezanih za kretanje, nestanak i tragičnu smrt svog sina.

Aleksandrovo telo pronašli su privatni detektivi sa Kipra koji su se, odmah nakon toga, oglasili navodima da nemaju nikakvu sumnju u to da se radi o mladom Leskovčaninu za kojim se tragalo mesec i po dana. Oni su tada naveli da su na licu mesta pronašli dokumenta, odeću i druge predmete nesrećnog mladića.

Aleksandar je pronađen, u blizini hostela u kome je boravio, na mestu gde ima drveća i niskog rastinja. Kiparska policija je tada saopštila da je „raspadnuto telo muškarca otkriveno u šumovitoj oblasti, severno od Aja Nape, da je Odeljenje za krivične istrage zatvorilo lice mesta i da su forenzički patolozi izvršili uviđaj“.

- U šoku sam. Znala sam da je to on. Postojala je neka nada, ali je ugašena rezultatima DNK analize. Bio je veseo mladić i voleo je život. Voleo je ovde da letuje i svi mi kažu da mu je bilo lepo. Šta se dogodilo ne mogu ni da pretpostavim, ali je to sada posao policije i detektiva. Neće sve ostati na ovome – ispričala nam je Jasmina.

Ona naglašava da joj svašta pada na pamet. O svojim sumnjama nije želela da govori. Istina je, kaže, samo jedna. Nada se i veruje da će zvanična istraga trajati sve dok ne budu utvrđeni svi detalji i okolnosti pod kojima je ostala bez sina.

- Svako ko je roditelj pretpostavlja koliko mi je teško. Sa tim bolom moraću da živim ceo život, ali bih volela da znam kako sam i zašto ostala bez sina. Nadam da je sada na nekom boljem mestu – rekla je Jasmina.

Sumnje na ubistvo?

Prema nezvaničnim informacijama, kiparska policija sumnja da je u pitanju ubistvo odnosno da Aleksandar nije sebi oduzeo život, ali da će pouzdanije podatke imati tek posle obdukcije i toksikoloških analiza, za koje je potrebno vreme. Istovremeno na ovom slučaju nastavljaju da rade i privatni detektivi koje je Jasmina angažovala.