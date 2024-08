ISTRAGA SMRTI SAŠE MOMČILOVIĆA (36) U ESTEPONI NEDALEKO OD MARBELJE: Policija steže obruč oko ubice

ŠPANSKA policija je na tragu mladiću, koji je, kako se sumnja, u ponedeljak ujutru u jednoj vili u mestu Estepona, ubio Beograđanina Sašu Momčilovića (36) pucajući mu u leđa.

Foto: Printskrin

On je identifikovan, u toku je potera za njim, a pojedini mediji, doduše dosta stidljivo, objavljuju da je povezan sa narko-bandama iz obližnje Marbelje.

Na jednoj lokalnoj televiziji pojavila se, nakratko, i navodna devojka osumnjičenog, koja ga je opisala kao "klinca":

- Upoznala sam ga ovde, jer je dolazio na zabave. On je sasvim normalan klinac, veoma ljubazan. Nije imao sukobe ni sa kim, čak i kada bi dolazilo do sukoba, on je bio taj koji ih je sprečavao i razdvajao.

Ona, međutim, novinarima nije mogla da objasni šta će njenom prijatelju klincu pištolj na zabavi. Samara, kako su španski portali nazvali ovu devojku, jedan je od organizatora ovih ilegalnih žurki u privatnim kućama, koje su postale popularne za vreme korone i gde se, pored alkohola, otvoreno konzumiraju i narkotici. Nju je policija ispitivala, kao i vlasnika vile u letovalištu Estepona, koji je svoje zdanje ustupio za organizovanje ovakvih dešavanja.

Momčilović, za kojim je Srbija bila raspisala crvenu Interpolovu poternicu, jer ga Tužilaštvo za organizvoani kriminal (JTOK) tereti da je deo narko-grupe Živka B., kod sebe je u trenutku smrti imao belgijska dokumenta, po kojima je dve godine mlađi.

- Bio sam u dvorištu, nisam video svađu, ali sam čuo pucanj. Video sam čoveka kako beži. Popeo se uz stepenice, pao na zemlju i više nije ustao - ispričao je jedan od očevidaca.

Hitac je bio smrtonosan za odbeglog Beograđanina i uprkos brzom dolasku Hitne pomoći, on je proglašen mrtvim na licu mesta.

Metak razorio srce

U ovom trenutku se još ne zna zvnično kada će telo ubijenog Momčilovića biti dopremljeno u Srbiju. Obdukcija je pokazala da mu je metak, ispaljen u leđa, razorio srce. Posle utvrđivanja stvarnog identiteta, naši državni organi su obavešteni da je reč o srpskom državljaninu i da je za njim raspisana poternica.