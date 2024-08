DEVOJČICA U DISELDORFU?! Umesto razrešenja misterije nestanka Danke Ilić iz Bora, pojavljuju se samo govorkanja

ISTRAGA o nestanku i kako se sumnja ubistvu Danke Ilić (2) nikako da dođe do krunskog dokaza, a svakodnevna govorkanja i navodna "proverena saznanja" samo unose zabunu i dodatno uznemiravaju porodicu devojčice, ali i javnost.

Foto: MUP/Privatna arhiva

Četiri meseca nakon što joj se gubi svaki trag i nakon što su za zločin osumnjičeni Dejan Dragijević (50) iz Zlota i njegov kolega iz borskog "Vodovoda" Srđan Janković (50), iz Luke, optužnice još nema, telo devojčice nije pronađeno, niti postoji ključni dokaz koji bi u ovom trenutku nedvosmisleno potvrdio - šta se sa Dankom dogodilo i gde je.

I dok iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru stižu uveravanja da će optužnica biti podignuta na vreme, čak i pre isteka roka od šest meseci, svakodnevno se podgrevaju razne priče na društvenim mrežama i u tabloidima, koje donose i dodatnu uznemirenost porodici nestale devojčice, ali i javnosti koja pomno prati slučaj Danke Ilić.



Poslednja u nizu je informacija da je u nekoj od prepiski koje je vodio na društvenim mrežama, Radoslav Dragijević (73), osumnjičen da je pomogao sinu Dejanu da prikrije dokaze, napisao da je "Mala Danka u Diseldorfu, u Nemačkoj". Radoslav je juče novinarima izjavio da on nije to napisao, već navodno neka žena iz BiH, ali da veruju da je to tačno i da on i njegovi sinovi nikada nikog ne bi ubili.

Dankina porodica, dodatno je uznemirena i glasinama, koje se od početka istrage uporno forsiraju na društvenim mrežama, da su dete navodno prodali i uglavnom ih ne komentarišu. Ilići navode da ih nadležni redovno obaveštavaju o toku istrage, ali da i sami "više ne znaju u šta i kome da veruju".

- Sumnjamo u sve što nam je do sada rečeno. Nadam se da je Danka ipak negde živa, da su je predali nekome, a ne ubili - rekao je Dankin deda, Milan.

Septembar DEJANU Dragijeviću i Srđanu Jankoviću u septembru ističe šest meseci od kada su pritvoreni, a tada ističe i rok da se optužnica podigne ili da se osumnjičeni puste na slobodu.