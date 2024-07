OSUMNJIČENI ZA DANKINO UBISTVO SAD SVE NEGIRA Dragijević: Nisam ubio devojčicu, nisam je ni video nikada

DEJAN Dragijević u tužilaštvu sada negira da je ubio devojčicu u Banjskom polju!

Foto: Katarina Mitrović/ Privatna arhiva

Prema rečima izvora, nakon što je izneo svoje lične podatke, ime, prezime, prebivalište i druge, Dragijević je rekao "da Danku Ilić nije ubio".

- On sada sve negira. Rekao je da dete nije ni video kobnog dana na putu u Banjskom polju. Rekao je da je on nije uneo u kola i da je nije zadavio, kao i da telo nije bacio na deponiju. Praktično, on je sada ispričao maltene istu priču kao njegov kolega, osumnjičeni Srđan Janković, koji je u maju u tužilaštvu takođe negirao zločin - kaže izvor upoznat sa slučajem!

Podsetimo, Dejan Dragijević je nešto pre 10 sati doveden iz pritvora u Više javno tužilaštvo u Zaječaru, nakon što je zatražio da ga tužilac ponovo sasluša.

- On je na prvom saslušanju posle hapšenja priznao zločin i detaljno ga opisao! Šta se sada promenilo zna samo on - kaže naš izvor.

(Kurir)

