UMRO UBICA NIKOLE BOJOVIĆA: Nije se probudio iz sna - Otkriveno koju terapiju je Pitbul primao u zatvoru

OSUĐENIK Saša Cvetanović, zvani Pitbul (44), poreklom iz Vranja, koji je pravosnažno osuđen zbog ubistva Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića, preminuo je juče u Kazneno-popravnom zavodu Padinska skela u kom je služio kaznu od 35 godina zatvora.

Foto: Arhiva VN

Ovu vest za "Novosti" potvrdili su nadležni iz zatvora:

- Osuđenik Cvetanović se ujutro nije probudio iz sna - kažu nadležni iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

- Odmah su reagovale medicinske tehničarke iz zatvorske Službe za zdravstvenu zaštitu, a ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći u KPZ, gde je Cvetanović izdržavao kaznu zatvora. O svemu su obavešteni policija, tužilaštvo i sud, a telo je u skladu sa zakonskim propisima, navode dalje nadležni, upućeno na obdukciju.

Kako nezvanično saznajemo, Cvetanović je duže vreme primao terapiju za visok krvni pritisak i imao kardiovaskularne komplikacije i tegobe.

Podsetimo, Nikola Bojović ubijen je 29. aprila 2013. u centru Beograda, u Ulici carice Milice, kada je krenuo da bolesnom ocu, Vuku Bojoviću, nekadašnjem direktoru Beogradskog zoo-vrta, odnese doručak, što je inače radio svakog dana. Cvetanović je, kako je utvrđeno, nešto posle 7 sati izjutra, pucao u Nikolu i usmrtio ga.

Njegov pomoćnik u zločinu bio je Ratko Koljenšić, koji mu je dao signal rukom kada je nailazio Bojović, koji je držao pekaru. Tada Cvetanović puca na Nikolu i pogađa ga sa više od 20 metaka. Nikola Bojović pada na zemlju i pokušava da izbegne metke, ali u tome nije uspeo. Zločin je snimljen sigurnosnim kamerama obližnje kopirnice. Na snimku se jasno vidi dolazak dvojice muškaraca, jednog visokog, obučenog u tamno odelo i drugog, dosta nižeg i punijeg, sa belim kačketom i u maslinastosivoj jakni.

Prvi muškarac išao je nekoliko koraka ispred drugog, koji se zadržao ispred kamere, a zatim se sakrio u ulaz zgrade. Posle nekoliko minuta ulicom je naišao Nikola. Muškarac sa kačketom je tada izašao, izvadio oružje i počeo da puca u njega. Nikola je pao, a ubica je nastavio da puca u njega dok je ležao na zemlji. Ubica se zatim udaljio sa mesta zločina brzim hodom. Suđenje za ubistvo Bojovića trajalo je nekoliko godina pred beogradskim Specijalnim sudom, da bi konačno, krajem januara 2020, Apelacioni sud u Beogradu doneo pravosnažnu presudu. Njome su na po 35 godina zatvora osuđeni Saša Cvetković i Slaviša Novaković, Miloš Delibašić i Ratko Koljenšić na po 30, dok je okrivljeni saradnik Tužilaštva Miloš Vojnović dobio 17 godina.

Goran Maletić (rođen Bojanić) kojem se sudilo za kriminalno udruživanje, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Kompletna kriminalna grupa koja stoji iza ubistva rođenog brata Luke Bojovića - Nikole, osuđena je na ukupno 148 godina robije zbog ovog zločina. U javnosti i medijima se, posle ubistva Nikole Bojovića, često spekulisalo da je ono bila "krvna osveta" za likvidaciju Branislava Šaranovića 2009. godine. Njegov brat Slobodan, nakon toga, objavio je oglas u crnogorskim medijima da poziva ubice da mu otkriju ko je sa njima kontaktirao i da im neće nauditi, te da će ih častiti velikim novčanim iznosom za informacije. Međutim, i Slobodan Šaranović takođe je ubijen 2017. godine u Budvi, a njegovo ubistvo još nije razjašnjeno.

Likvidiran Jugoslav DOK je trajalo suđenje kriminalnoj grupi koja se teretila da je ubila Nikolu Bojovića, u Vranju je likvidiran i Jugoslav Cvetanović, rođeni brat Saše Cvetanovića. Za njegovo ubistvo na 30 godina robije osuđen je Marjan Vujačić, za kojeg su mediji pisali da je bio blizak takozvanom "škaljarskom klanu" i Luki Bojoviću, koji je, navodno, ovim ubistvom osvetio brata. Na jednom od suđenja grupi, pred sudsko veće izašao je tada optuženi Saša Cvetanović i pred svima rekao: "Čestitam Luki Bojoviću što mi je ubio brata."

No, po medijima se iznova krenulo sa kalkulacijama, da navodno iza svega stoji Luka Bojović, koji je hteo da osveti brata. No, to nikada nije i dokazano. Nikola Bojović sahranjen je na beogradskom Novom groblju. Dragoslav Miloradović, Rade Rakonjac i Filip Korać zajedno su nosili kovčeg. Pet godina od Nikoline smrti, dvojica od njih su likvidirana, a Korać, koji slovi za desnu Lukinu ruku, dugo je živeo i radio u tajnosti.

Ipak, on je uhapšen u Mađarskoj i krajem prošle godine izručen Francuskoj, koja ga tereti da je organizovao međunarodni šverc droge i učestvovao u pranju novca. Nikolu su najbliži članovi porodice, svi osim Luke, koji je tad bio u zatvoru u Španiji, zajedno sa prijateljima, na poslednji put ispratili toplim rečima, suzama i pesmom "Nedelja", koju je na grobu otpevao Džej Ramadanovski uz pratnju gitare. Od svog starijeg brata posebno se oprostila njegova sestra Marija, koja je dostojanstveno pročitala svoj dirljivi govor. - Prerano ubrani najlepši cvete u kući Bojovića, sve bih dala da sam mogla da odem umesto tebe. Bio si uzdanica svoje porodice i čelična alka svojih prijatelja. Puštamo te kao goluba da u svoju slobodu uploviš kao reka u more. Mili naš Nidžo, grlimo te i ljubimo najviše na svetu, neka ti je laka ova srpska zemlja - rekla je Marija.

Ista kazna Koljenšiću NIKŠIĆANIN Ratko Koljenšić osuđen je prošle nedelje odlukom Višeg suda u Podgorici na 30 godina zatvora za ubistvo Nikole Bojovića. Koljenšiću se za isto ovo delo sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu, gde je pravosnažno osuđen na istu kaznu. Postupak je vodila i presudu izrekla sudija Vesna Kovačević: - Stav suda je, između ostalog, da je Koljenšić pokretom ruke dao znak Cvetanoviću gde da se sakrije kada bude izvršavao ubistvo Bojovića. Na osnovu dokaza i iskaza svedoka utvrđeno je da je Koljenšić zajedno sa Cvetanovićem, po nalogu sada pokojnog Slobodana Šaranovića, izvršio navedeno krivično delo i da su za to dobili po 30.000 evra. U obrazloženju presude navodi se da je Šaranović podstrekao i dao nalog za ubistvo Nikole Bojovića jer je bio ličnog uverenja da je po nalogu Luke Bojovića ubijen njegov brat. Inače, zbog straha za bezbednost svoje porodice, Cvetanović je odbio da svedoči protiv svog saučesnika Koljenšića. Kada je doveden u Viši sud u Beogradu da bi putem video-linka prisustvovao suđenju u Podgorici, sudiji Kovačević je rekao: - Zbog porodice više ne smem ništa da pričam. Hoću da budu živi, a ne mrtvi. Stradala su mi dva brata. Jedan od njih, Jugoslav, ubijen je jer je bio povezan s ovim događajem.