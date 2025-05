ZATRAŽENO 8 GODINA ZATVORA ZA VOZAČA KOJI JE UDARIO DEČAKA (10): Završne reči na suđenju za nesreću na Novom Beogradu

TUŽILAC Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu zatražila je danas u završnoj reči da se Miladin Macura, okrivljen da je 21. oktobra prošle godine u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu vozilom udario i teško povredio dečaka A. K. (10) , osudi na osam godina zatvora za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

FOTO: Novosti

Tužilac je na ovom suđenju Macuri u Trećem osnovnom sudu u Beogradu predložila i da mu se izrekne i mera zabrane vožnje pet godina, koja bi se izvršila po njegovom izlasku iz zatvora. Kako je objasnila uzela je u obzir što je Macura već krivično osuđivan i ima prekršajne kazne, ali i stepen teških telesnih povreda opasnih po život dečaka, koji se od njih još oporavlja.

Takođe je zatraženo i da mu se produži pritvor u kojem je od hapšenja pre sedam meseci.

Punomoćnik oštećenog pridružio se njenim rečima i predložio da se dosudi da okrivljeni dečaku nadoknadi štetu na osnovu imovinsko-pravnog zahteva u iznosu od pet miliona dinara, imajući u vidu vrstu i težinu zadobijenih povreda. On je kazao da sud ne uzima u obzir isplaćenu odštetu od strane osiguravajuće kuće vlasnika automobila, kojim je dečak udaren i koji je tada vozio Macura.

U završnoj reči Macurin branilac Dušan Mitrović kazao je da okrivljeni ne spori da je prekršio Zakon, da je priznao delo i da se kaje.

- On nije imao nameru i to krivično delo je počinio iz nehata. Vozio je pod dejstvom psihoaktivne supstance, ali je verovao da može. Olako je držao da neće doći do neke štetne posledice zbog toga. On nije video dečaka na "ostrvu" između smerova u ulici. Automobil mu je nakon sudara tamo odbačen i udario je dete zadnjim delom. U pitanju je svesni nehat. On nije hteo nikome da naškodi - kazao je branilac Mitrović.

On je dodao i da je većinu prekršajnih kazni okrivljeni zaradio dok je vozio kamion i to zbog vezivanja pojasa i nemanja zimskih guma. Kazao je da izdržava porodicu, da ima petoro dece i zatražio da mu se ukine pritvor ili odredi kućni.

Sam Miladin Macura rekao je u sudnici da se izvinjava svima i da se kaje.

- Kada sam prilazio semaforu video sam da se upalilo crveno svetlo, ali nikoga nije bilo na pešačkom prelazu i uario nas je auto. Pijan više nikada neću sesti u auto, niti ću piti alkohol. Mnogo mi je žao što se sve desilo - rekao je Macura.

Objava prvostepene presude je zakazana za utorak 27. maja.

Inače, pre ovih završnih reči tužilaštvo je izmenilo optužnicu i odustalo od optužbi protiv Macure za nepružanje pomoći osobi povređenoj u saobraćajnoj nesreći. Takođe je odustalo i od optužbi protiv Slobodana Jovanovića, koji je tada bio na mestu suvozača, za pomoć učiniocu posle učinjenog krivičnog dela i nepružanje pomoći povređenoj osobi u saobraćajnoj nesreći. Macura i Jovanović su odvojeno pobegli u naselje Petrac kanal iza novobeogradskih blokova gde žive, a policajac koji ih je hapsio svedočio je da kada ga je pitao, "gde je vozač", Jovanović je zamucao i pokazao, a njegova žena rekla, gde se sakrio Macura ispod nekih kartonskih kutija.

Kako ni punomoćnik u ime oštećenih nije preuzeo krivično gonjenje za ova dela, sud je razdvojio postupak prema Jovanoviću i odbio optužbe. Ukinuo mu je pritvor i on je već danas izašao na slobodu.

Kako nam je objašnjeno, po izvođenju snimka nesreće kao dokaza, urađeno je njegovo veštačenje, uvećavani su kadrovi da se vide vozači, ali se nije moglo utvrditi da su videli i znali da su autom udarili dete. Sa mesta gde su se oni zaustavili autom udarivši i u banderu, kažu dete se nije moglo videti. Dečaka, koji je tada sa "ostrva" odbačen više od 20 metara na tramvajske šine, izgleda nisu videli ni drugi ljudi, koji su prvo prišli autu Macure i Jovanovića da im pomognu, ali su oni izašli i pobegli. Zašto, nije utvrđeno, da li zbog štete i straha ili su nešto imali kod sebe, pa da policija ne nađe.

Na snimku se vidi da nekoliko minuta dečaku niko ne prilazi, da ljudi prolaze, tramvaj staje. Jedan svedok, koji je tada gledao dečaka kako stoji na "ostrvu", rekao je da nije video da je udaren, da je čuo vrisak, ali ga nije vezao za dečaka, već je prvo prišao njima u vozilu, pa kada se posle vratio preko ulice, tek onda je video povređeno dete.

Inače, Macura je te večeri vozeći auto prošao na raskrsnici Jurija Gagarina i Dušana Vukasovića na crveno svetlo i sa strane pozadi ga je udario drugi auto i bacio na ostrvo, gde je stajao dečak da pređe ulicu na pešačkom. Desetogodišnjak je zadobio toliko teške povrede da su se lekari u Tiršovoj danima borili za njegov život i srećom spasili su ga.