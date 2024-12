SVEDOCI SVE ZNALI I NIKOME NISU PRIČALI: Nastavljeno suđenje Miroslavu Aleksiću, odlagano zbog hemioterapija

NA suđenju Miroslavu Aleksiću, okrivljenom za silovanja i nedozvoljene polne radnje, u Višem sudu u Beogradu danas je saslušano četvoro svedoka, koji su išli u njegov dramski studio.

Foto: S.J.M.

Oni sada u sudu nisu detaljno pričali sve šta znaju i što su rekli u istrazi kod tužioca, već su samo odgovarali na pitanja Aleksićevog branioca Zorana Jakovljevića.

Bojana Zečević je kazala da ne zna nijednu od oštećenih devojaka i da je, kada su joj poslali vest o hapšenju Miroslava Aleksića, kontaktirala sa Ivom Ilinčić. Ona je bila u dramskom studiju Radio Beograda 1991. godine sa 17 godina, koji je vodio Aleksić i tada joj je prilikom priprema za prijemni na glumu tražio da podigne suknju.

Odgovarajući na pitanja branioca, ona je kazala da tada ni od jedne devojke nije direktno čula nešto loše u vezi sa Mikom, ali da je od momaka čula da su se devojke žalile da ih je čudno gledao i imao neke komentare. Kazala je i da se taj događaj sa njom desio nekoliko nedelja pre prijemnog, ali je nastavila da dolazi na časove, jer da je odustala od prijemnog, morala bi roditeljima da kaže zašto. Ispričala je i da je posle sugerisala nekima da ne idu u taj studio, ali nije im rekla zašto.

Na pitanje Jakovljevića da li je nekada kasnije pitala Miku zašto si mi to uradio, kazala je da nije imala ni najmanju želju da sa njim ima bilo kakav kontak, a ponajmanje da mu to kaže.

- Bila bih prezrena - kazala je Bojana Zečević.

Foto: S.J.M.

Maša Đorđević i Ivana Velinović ispričale da ih Mika seksualno zlostavlja

Marija Đikić, koja je isto išla u Aleksićev studio, kazala je da je početkom 2016. godine saznala da se u toj školi nešto dešava. Navela je da su joj u to vreme Maša Đorđević i Ivana Velinović ispričale da ih Mika seksualno zlostavlja, ali ne može da se seti tačno kada. Odgovarajući na pitanja kazala je da je svojim roditeljima ispričala o tome 2019. godine i da zbog straha od Mike to nije učinila ranije.

ZNATE LI GDE STE? U jednom trenutku dok je postavljao pitanja svedokinji Zoran Jakovljević se obratio tužiocu Jeleni Bjelopavlić, "sikćete na svako moje pitanje i ispuštate neke neartikulisane zvuke, a niste isključili mikrofon". Tada ga je sudija Zoran Božović pitao "znate li gde ste", na šta je branilac odgovorio da zna. - Ako ne poštujete već mene, poštujte ovaj grb i zastavu. Isključiću vas iz ovog postupka i po cenu da sve krenemo ispočetka - rekao je Božović ozbiljno braniocu Jakovljeviću.

Sudija je odbio pitanja Zorana Jakovljevića u koje svrhe je htela da snimi dokumentarni film o dešavanjima u Mikinom studiju, ko je u njemu trebalo da učestvuje, koji je bio scenario, da li je Milena Radulović znala za taj film...?

Marija Đikić je odgovarala i da je po odlasku iz dramskog studija na studiranje filmske produkcije u Londonu nekoliko puta dolazila u studio i sa Mikom pričala o studiranju i životu u inostranstvu.

Foto: P. Milovanović

I Marija Đikić Miku prijavila za seksualno zlostavljanje

Kazala je i da je i ona Miku prijavila za seksualno zlostavljanje, ali da nije kvalifikovana kao oštećena i da nije priložila svoj dokumentarni film kao dokaz. U iskazu u tužilaštvu ispričala je da joj je Aleksić jednom postavljao neprijatna pitanja u vezi sa seksom.

Sudija je nakon saslušanja ove svedokinje rekao da branilac traži da se odloži suđenje, jer okrivljenom nije dobro. Aleksić, koji inače ide na hemioterapije, a ove nedelje ima pauzu, kazao je da na momente nije u stanju da prati ni sopstvenu misao, a ne ljude koji govore, da ima bolove, ali da se trudi da uz ozbiljne doze lekova bude u sudnici, samo da se sve to što pre završi. Rekao je i da se nastavi saslušanje svedoka, a da će on reći kada ne bude više mogao da prati.

Tara Đurašinović je posle toga svedočila da je njoj i Mariji Đikić Maša Đorđević ispričala šta joj se dešava na individualnim časovima kod Mike za pripremu prijemnog za FDU. Kazala je da im je rekla da je isto prolazila i Iva Ilinčić, pa su je pozvale i stavile pred svršen čin da prizna.

Tara Đurašinović: Mika me je pitao - "da li se kre*eš i da li uživaš u tome"

- Roditeljima sam to ispričala 2019. godine. Nisam ranije, jer sam osećala užasan strah. Ja nisam prošla kroz to i mislila sam da nemam pravo da ispričam bez odobrenja tih devojaka. Prema meni je od Mike bilo nekih pitanja, koja mi iz ove perspektive deluju nenormalno, kao "da li se kre*eš i da li uživaš u tome" - kazala je Tara Đurašinović, navodeći da je i posle toga nastavila da ide na Mikina časove, jer su svi oni mislili da on to radi pedagoški, a kada su izašli iz njegovog studija oslobodili su se tih mišljenja, koja su im bila nametnuta.

Matija Ilić, koji je 2019. godine izašao iz Mikinog dramskog studija, ispričao je u sudnici da ga je drugarica Ivana Velinović pozvala da bude svedok nakon što je Mika Aleksić uhapšen. Odgovarajući na pitanja branioca rekao je da je Ivana nastavila da ide na časove kod Mike i nakon što mu je ispričala šta joj se desilo.

- Ja sam joj rekao da treba da prestanemo da idemo, ali ne mogu da se setim šta mi je odgovorila - kazao je Ilić. On je rekao i da je njegova mlađa sestra isto tada išla u studio i nastavila sve dok Mika nije uhapšen.

- Nisam sestri rekao da ne ide, jer nije imala 18 godina i nije htela da upisuje glumu - kazao je Matija Ilić.