OSUĐEN "DIVLJI TAKSISTA": Indijcu slomio nos i pokušao da ukrade ranac

Branislav Mitrović (29), optužen da je kao "divlji taksista" pokušao da otme ranac dvojici Indijaca, koje je 10. aprila ove godine prevozio od beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" do Altine i hteo da im tu vožnju naplati 30.000 dinara, a jednom Indijcu je udarcem pesnicom slomio nos, osuđen je prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na tri godine zatvora .

Foto: D. Milovanović

Kako nam je rečeno u sudu, sudija mu je ukinula pritvor do pravosnažnosti presude i eventualnog pozivanja na izdržavanje kazne.

Ona ga je osudila za razbojničku krađu, da je oduzeo ranac Indijcima i nasiljem pokušao da ga zadrži.

Kao otežavajuće okolnosti sud je Mitroviću cenio da je ranije osuđivan za nanošenje lake telesne povrede i brojne saobraćajne prekršaje, jer je Višem sudu dostavljen izvod iz njegove prekršajne evidencije na šest sitno kucanih strana, što ukazuje, kako je obrazložila sudija, da ne poštuje pravni sistem ove države.

Za laku povredu Mitrović je ranije osuđivan uslovno i njegovi branioci su na početku suđenja dostavili sudu da je pokrenut postupak rehabilitacije i da se ta osuda briše iz kaznene evidencije, ali za sada ne menja činjenicu da je osuđivan.

Mitrović se na suđenju branio da nije taksista i da je dvojicu Indijaca po molbi očevog prijatelja sa beogradskog aerodroma do hotela vozio besplatno, da su mu oni na autoputu tražili da stane, napali ga i počeli udarati.

Indijci su posle tog događaja dali izjave u policiji i ispričali da je taksista hteo da ih prevari, da su tokom vožnje na aplikaciji na njegovom telefonu videli putanju i da piše 15.000 i pitali ga koliko će da koštam, a on im je odgovorio 30.000 dinara. Tada su zvali hotel i pitali koliko košta taksi do njih i rekli su im 3.000 dinara, nakon čega su tražili da vozač stane, da izađu. Kazali su da je on tada pokušao da im otme ranac, pa su se vukli oko njega, a vozač je jednog Indijca udario pesnicom u lice i slomio mu nos.

Tada je naišla policijska patrola, videla sukob pored parkiranog automobila na Novom novosadskom putu i krvavog Indijca, pa uhapsila Mitrovića. On je osam meseci proveo u pritvoru.