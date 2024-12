PROVERAVAO AUTO KORIŠĆEN ZA HAPŠENJE "VRAČARACA": Suđenje policajcu sa Novog Beograda

ZAMOLIO sam mog prijatelja policajca Nikolu Đokića da proverava auta, za koja sam mislio da me prate. Nisam znao da je to krivično delo, inače ne bih u tu situaciju doveo ni njega, ni sebe.

Ovo je danas iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu kazao Marko Cvetićanin, optužen za podstrekavanje na odavanje tajnih podataka. Njemu i policajcu iz stanice Novi Beograd Nikoli Đokiću, optuženom da je neovlašćenoj osobi saopštio i učinio dostupnim tajne podatke sa oznakom "poverljivo", počelo je suđenje. Đokić se tereti da je od 23.9. do 12.11.2022. godine po zahtevu Cvetićanina preko kolega proveravao registarske tablice automobila i javljao mu imena vlasnika. Jedan od pet automobila koje je proveravao, bio je policijski, korišćen prilikom hapšenja kriminalne grupe Nikole Vušovića Džonija, poznate kao "Vračarci".

Cvetićanin je u sudu danas rekao da je registracije tih automobila proveravao zbog sebe i da nije dalje prenosio te informacije.

- Ranije su pucali na mene, dva puta me izboli, zapalili su mi auto i nijedan taj slučaj nije rešen, niti je neko okrivljen. Imam strah da me neko prati, imam i dete, plašim se i za njega i zato sam tražio provere tih vozila, da vidim da me ne prati neki kriminalac. Kada neko duže vozi iza mene, deset, petnaest minuta, onda mi je to sumnjivo - rekao je Cvetićanin, koji je tada radio kao obezbeđenje u klubovima.

Odgovarajući na pitanja on je rekao da nije znao da su ti podaci zaštićeni, iako samo policija može da ih proveri.

Nikola Đokić je u odbrani tvrdio da nije preneo Cvetićaninu da registracija koju mu je dao pripada policijskom vozilu.

- Proveravao sam mu, jer sam mislio da ću zauzvrat preko Cvetićanina možda doći do neke informacije vezane za krivična dela, koja bi mi značila na poslu. Ipak, nisam ništa dobio konkretno od njega, pa o tome nisam pisao izveštaj. Nisam mu davao podatke kao što je matični broj ili broj lične karte. Pretpostavljam da su ti podaci vlasnika vozila poverljivi, ali ja njemu nisam rekao nikakve detalje. Ne sećam se da pri ulasku u taj sistem piše da je unutra poverljiv sadržaj - rekao je odgovarajući na pitanja Đokić.

On je kazao i da nije mislio da radi bilo šta nezakonito. Jednom je zvao kolegu da mu proveri, jer nije bio na poslu, inače bi sam proverio. Kazao je i da je radio u auto patroli, ali su ga neposredno pre dešavanja sa proverama vozila premestili u pešačku na zahtev komandira, zbog navodno loših rezultata. Sada je suspendovan dok traje sudski postupak.

Prethodno je u uvodnim izlaganjima Đokićev branilac rekao da nikakva štetna posledica nije nastupila i da za policijsko vozilo Đokić nije dao Cvetićaninu povratnu informaciju, što znači da nema krivičnog dela.

Sudija je u ovom predmetu prihvatila čitanje dokaza, tako da je dokazni postupak završen i za kraj januara je zakazala završne reči, a onda sledi i prvostepena presuda.