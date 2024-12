"OSVETA JEDINA PREOSTALA MISIJA": Porodice žrtava Uroša Blažića najavljuju - Čekaćemo da izađe iz zatvora (FOTO/VIDEO)

OGORČEN kaznom od 20 godina zatvora za Uroša Blažića, Milosav Todorović, otac jedne od žrtava, izjavio je da bi sam potpisao puštanje na slobodu Uroša Blažića samo da bi dobio priliku da se obračuna s njim.

Todorović, skrhan bolom i željan osvete, rekao je da ne vidi drugi izlaz iz košmara u kojem se našao posle gubitka sina Dalibora.

- Verujte mi. Ja ne znam da li ću da doživim 20 godina još, ali 15-10, sigurno ću. Tako da, što se mene tiče, mogu da ih puste i sutra - rekao je Todorović.

"Hteo sam da ga ubijem u sudnici!"

Uroš Blažić i njegov otac Radiša Blažić osuđeni su na po 20 godina robije zbog masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Ogorčen izrečenom kaznom - koja u slučaju Uroša Blažića prema zakonu nije mogla biti stroža jer u trenutku zločina nije imao 21 godinu života - Todorović je otkrio da je planirao da ubije Blažića u sudnici i da se jedino plašio da ga advokati ne spreče u tome.

- Malo je falilo. Tu bi se završilo i suđenje i sve. Išao sam da se dokopam njega, jer mi je to bila jedina šansa, znao sam da nema advokata u sudnici. Pa, omaknuo mi se, ali sledeći put neće. Znači, ja sam pošao s namerom da ga ubijem u sudnici. Bez obzira na sve dalje šta bi se desilo, uopšte me ne zanima šta će se desiti. Meni veća robija ne treba nego što je sad. A to što bi me posle osudili, možda me osudi i sto godina posle toga. Ništa to meni ne znači više šta će ko da me osudi - rekao je Milosav Todorović.

Todorović je istakao da mu je osveta jedina preostala misija u životu i da ga dalje ne zanima šta će se s njim dešavati. Saša Panić, otac ubijenih Kristine i Milana Panića, rekao je da se roditelji osećaju ogorčeno i besno.

- Od početka sam pričao da je i doživotna kazna za njih nagrada. Izmasakrirao je decu, razorio im je tela. Za ovakve monstrume i zlikovce ne postoji adekvatna kazna! Meni decu ne može niko da vrati. Jedina adekvatna kazna za njih je da mene neko pusti kod njih - rekao je Saša Panić.

"Nas 50 čeka taj datum kad će ga pustiti"

Na pitanje kako zamišljaju taj 5. maj 2043. godine, kada će Uroš Blažić izaći iz zatvora sa 42-43 godine, Todorović je odgovorio:

- Dobro jutro, evo nas na kapiji, eto tako. Nas 50 čeka taj datum jednog dana. Neko će dočekati, neko neće. Ja, kao jedan od starijih, možda neću. Zato i kažem da bi mu dve trećine nas potpisalo da izađe ranije. Bilo bi glupo da prođe bez mene.

Komentarišući zakon koji omogućava Blažiću da jednog dana ponovo započne život - osnuje porodicu, zaposli se i živi dalje, Todorović je izrazio svoj stav.

- Ako mene pitate, mislim da neće. Pokušaće da izađe, ali ne verujem da će uspeti. Ovo je moje mišljenje i ne mora da znači da sam u pravu. Šta bismo sad mogli da izgubimo? Slobodu? Mi živimo sad kao u zatvoru - zaključio je Todorović.

