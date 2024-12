LEGIJA OSTAJE U ZATVORU: Apelacija potvrdila rešenje kojim je Ulemeku odbijena žalba za uslovni otpust

APELACIONI sud u Beogradu potvrdio je prvostepeno rešenje Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, kojim je 12. novembra odbačena molba Milorada Ulemeka Legije za puštanje na uslovni otpust.

Foto: Arhiva "Novosti"

Po nalaženju Apelacionog suda, pravilan je stav prvostepenog suda da se prilikom odlučivanja o ispunjenosti uslova za uslovni otpust primenjuju odredbe Zakona koji te uslove propisuje i koji važi u vreme izvršenja kazne, a ne Zakon koji važi u vreme izvršenja krivičnog dela.

- U konkretnom slučaju radi se o postupku izvršenja pravnosnažno izrečene kazne, a blaži zakon se primenjuje do pravnosnažnosti presude, a nakon pravnosnažnosti presude samo ukoliko po vanrednom pravnom leku dođe do ukidanja pravnosnažne presude, odnosno do ponovnog suđenja - navodi se u obrazloženju Apelacije. - Iz navedenih razloga, Apelacioni sud nalazi da je pravilno prvostepeni sud primenio odredbu člana 16 stav 1 KZ i da to nije u suprotnosti sa Zakonom i osnovnim postulatima krivičnog prava, kako to neosnovano branilac osuđenog navodi u žalbi. Takođe, u konkretnom slučaju, pravilno je prvostepeni sud odbacio molbu za puštanje na uslovni otpust osuđenog Ulemeka, jer osuđeni na dan podnošenja molbe za puštanje na uslovni otpust nije izdržao dve trećine kazne zatvora od 40 godina zatvora.

Ulemek je osuđen na 40 godina u postupcima za ubistvo premijera Zorana Đinđića, kao i u još nekoliko predmeta.