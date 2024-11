NISAM NI VIDELA KO JE, A VEĆ SAM POGOĐENA PALA ISPOD KATEDRE: Svedočenje u sudu nastavnice istorije u Ribnikaru

PRED kraj časa čuli su se zvuci u hodniku, pucnji, ali sam ja mislila da su to petarde i nestašni osmaci, jer se bližio kraj školske godine. U glavi mi je bilo, "tamo je Dragan, on će to da reši". Ti pucnji su se nastavili i u jednom trenutku se ništa nije čulo. Bio je neki muk, čudna atmosfera, kao da smo svi bili ukočeni, hipnotisani. U hodniku se čuo vrisak i tada sam pomislila da možda nisu petarde. U tom istom trenutku naglo su se otvarila vrata učionice, nisam stigla da okrenem glavu i pogledam ko je, a već sam bila pogođena. Pala sam ispod katedre.

FOTO: Novosti

Ovo je na današenjm suđenju u Višem sudu u Beogradu u parničnom postupku protiv Mirjane i Vladimira Kecmanovića, roditelja Koste, koji je izvršio stravičan zločin u svojoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu 3. maja 2023. godine, ispričala nastavnica istorije Tatjana Stevanović. Ona ih je tužila za nadoknadu nematerijalne štete za pretrpljeni bol i strah, umanjenje životne aktivnosti i naruženost.

Na početku svog svedočenja kazala je da je taj dan počeo kao i svaku drugi, da je imala prvi čas na kojem je predavala "Balkanske ratove" i da su neka deca, koja dugo nisu dolazila u školu, tog dana došla zbog slikanja za školski almanah. Onda su se začuli pucnji, koji su stigli i u njihovu učionicu.

- Bila sam na podu, nisam ni znala šta mi se dogodilo. Čula sam pucnje, ali nisam mogla da reagujem. Gubila sam svest, iako sam mislila da nisam. Kada sam se u jednom trenutku osvestila, videla sam da su mi ruke krvave. Nisam znala odakle mi to. Videla sam malo Vladu kako leži ispred mene bled kao krpa, nepokretan. Jedno dete je došlo do mene da se sakrije. Prigrlila sam ga, a posle sam saznala koje je to dete - ispričala je potresno dešavanja kojih se seća nastavnica istorije.

Ona kaže da je bio muk u učionici i onda je ušao nastavnik geografije.

- Pitao je šta se desilo i jedno dete je odgovorilo da je Kosta pucao. Ja nisam verovala da je to moguće. Onda opet imam prekid. Delovalo mi je da je sve to baš dugo trajalo, kao večnost, a valjda je bilo dva, tri minuta. Onda su ušli policajci i prišli da vide da li sam živa. Pipali su mi puls i tada sam shvatila da situacija nije dobra - kazala je Tatjana Stevanović.

Ova nastavnica kaže da su je na kolicima b rzo izneli iz škole i da je tada u holu videlka devojčice, koje su dežurale. Odvezli su je u bolnicu, gde su joj se lekari borili za život.

- Prvi metak me je pogodio sa leve strane bočno u stomak, milimetar od stomačne aorte i zaustavio se u kuku. Na tom ulazu mi je oštetio neki nerv i dugo sam zbog toga bila nepokretna. Imala sam sreće da se taj nerv posle oporavio. Lekari su mi izvadili metak i rekli su da će taj kuk brže da propada. Na obe ruke sam imala prostrelne rane. U jednoj se kažu, kost skašila i tu su mi stavili pločicu. U drugoj ruci ni danas nemam osećaj u dlanu i teško je koristim - ispričala je Tatjana Stevanović.

Ona je navela da je šest meseci bila nepokretna u bolnici, da na desnu nogu nije smela da stane dok kuk ne zaraste, a da je leva bila u problemu zbog tog nerva.

- Još dva meseca sam bila u kolicima, nisam dugo mogla da stojim i normalno se krećem. Posle operacije mi je u stomaku ostala tečnost i onda su me opet operisali da je izvade i posle toga je krenulo na bolje. Imala sam bolove, ali sam pila lekove protiv bolova. Danas manje osećam bol, ponekad u desnoj strani. Više mi smeta što od kolena na dole nemam nikakav osećaj i ta anestetirana ruka - navela je nastavnica.

Ona kaže da je nesigurna prilikom hoda i da u nekim situacijama kada ide recimo nizbrdo, ne može da se kreće bez oslanjanja. Kazala je i da ima ožiljke na rukama, na stomaku, od pluća do stomaka, na mestu gde je metak ušao i gde su ga izvadili.

- U početku se nisam uplašila, jer nisam znala šta se dešava. Kada me pogodilo, izgubila sam vazduh, borila sam se za dah. Strah mi se pojavio kasnije. Strah nekako tada nisam osećala, ali ga osećam danas. Uznemirava me pogled na oružje u nekom filmu, vatromet, iznenadni zvuci i situacije. Nešto što me nikada nije uznemiravalo, sada me uznemirava ispričala je nastavnica Tatjana.

Ona je kazala da joj u bolnici nisu odmah rekli šta se desilo, već su joj kasnije prvo rekli za Dragana, a posle imena jednog po jednog deteta. Ispričala je da je Kosti predavala u šestom razredu i do tog dana u sedmom.

- Roditelje mu nisam znala. On je bio premeran, uzoran, dobar đak, sa njim nije bilo problema i nije bilo potrebe da zovemo roditelje - završila je svoj iskaz nastavnica istorije.

Na početku ovog suđenja zastupnik Kecmanovića advokat Marina Ivelja tražila je da se parnica prekine zbog nove okolnosti, jer je prošle nedelje u krivičnom postupku podignuta optužnica protiv roditelja za zlostavljanje i zanemarivanje Koste, pa da se sačeka okončanje tog postupka. Kako je objasnila krivični postupak se vodi zbog istih navoda kao u ovoj tužbi.

Sudija je kazala da je sud o takvim zahtevima odlučio na pripremnom ročištu i nastavila ročište na kojem je saslušana nastavnica Tatjana Stevanović.

Sledeće ročište se nastavlja u januaru i za njega su pozvani Vladimir i Miljana Kecmanović da se izjasne o tužbi. Miljana je bila pozvana i za današnje ročište, koje je počelo u 9 časova, ali nije došla. Pojavila se u Palati pravde u krivičnom postupku, koji je bio u 10 časova.