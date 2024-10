PRIČALA SAM SA JELENOM PRE UBISTVA, VLADIMIR OTIŠAO U PRODAVNICU: Jelenina sestra i Zoranova kuma svedočile na suđenju Marjanoviću

SA ZORANOM danas imam normalan odnos. Komuniciramo, čujemo se, on je otac moje sestričine.

Ovo je danas na suđenju Zoranu Marjanoviću za teško ubistvo suruge Jelene 2016. godine, u Višem sudu u Beogradu rekla Teodora Krsmanović, Jelenina sestra od strica, odgovarajući na pitanje branioca Stefana Jokića u kakvim je danas odnosima sa Zoranom.

Ona je ispričala da je bila bliska sa Jelenom i da je kao mala često dolazila kod njih u kuću i bila po mesec dana.

- Marjanoviće poznajem otkako poznajem i Jelenu. Prvo me je dovodila kod Zorana u studio dok je snimala kod njega pesme, a posle sam stalno dolazila i kada se udala za njega. Spavala sam kod njih i odrastala sa Zoranovim sinom Urošem - kazala je Teodora. - Kada je umro moj otac, koji je Jeleni bio velika podrška, primetila sam promenu u njenom ponašanju. To je jako pogodilo. Onda joj se razbolela i majka. Bila je tužna i depresivna, kao da je izgubila volju za životom. Zoran joj je tada govorio da mora da trenira, a ja sam bila mlada i smetalo mi je kada je forsira, a njoj je loše i kada joj kaže: "Moraš da trčiš, nemoj da izgledaš kao tetka". Sada kada sam odrasla i sa ove distance razmišljam, da je moguće, da joj je to govorio dobronamerno da je pokrene, da ne misli na sve to.

Teodora je ispričala da je Jelena baš volela Zorana, da je on to znao, da joj je on bio prva ljubav i prvi momak u životu, kao i da je Zoran bio pažljiv prema njoj. Kazala je da su odnosi u porodici Marjanović bili normalni i da ona nije primećivala ništa loše dok je boravila kod njih.

- U šali mi je jednom rekla: "Ako se budeš udala, nemoj da živiš u zajednici, teško je" - kazala je Teodora.

Jelenina sestra, koja je farmaceut, ispričala je odgovarajući na pitanja i da joj je Jelena tada na viber poslala fotografiju povrede ruke i da je videla da ima modricu ljubičaste, zelene boje, da nije bila otvorena rana. Kada su joj pokazali fotografiju, potvrdila je da je to ta slika i da vidi da je Jelena imala posekotinu i da je mazala povidom jodom.

- Jelena mi je tada rekla da je bila kod mame u bolnici i mislim da je sa njom bila Zoranova mama i kada se vraćala pukla joj je guma na autu. Ona je htela da je promeni i pala su joj vrata od gepeka na ruku kada je uzimala rezervnu gumu. Kada je došla kući, slikala je ruku i poslala mi. Rekla sam joj da u državnoj apoteci ima dobar i jak melem za to. Ona mi nije pominjala da je stavljala jod.

Na suđenju danas je svedočila i kuma Marjanovića Vera Vukomanović, koja je rekla da su Jeca i Zoran imali odličan odnos, da su bili mladi ljudi koji su se voleli, radili, stvarali...

- Isti takav odličan odnos Jeca je imala i sa drugim ukućanima. Jedino kada joj se majka razbolela bila je tužna, a mi smo se trudili da joj pomognemo - kazala je kuma. - Tog dana je bilo lepo vreme, Uroš je položio vožnju, pa su mu dali novac da ide u kafić da časti, a Jeca se sa Zoranom dogovorila da idu da prošetaju sa ćerkom. Otišli su svojim kolima. Nisam ih pitala gde idu, niti sam zagledala da li su nešto poneli, nije mi to tada palo na pamet. Sa njom sam pričala, to sam kasnije videla na telefonu, u 16.42. Posle tog razgovora je Vladimir otišao u prodavnicu, poneo je sa sobom torbu, ustvari kesu i vratio se za 10, 15, najviše 20 minuta.