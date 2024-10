OD "MILKI TEJBL" MASAŽE, DO "RUČNE ZAVRŠNICE": Burno na današnjem suđenju braći Panić, prekinuto i saslušanje

KLIJENTIMA sam pružala jednu vrstu tanktričke masaže.

Moji poslodavci Miloš i Uroš Panić su mi objasnili da je to senzualna masaža celog tela i intimne regije sa ručnom završnicom. Rekli su mi da osim toga ne smem ništa više da radim, jer je nezakonito i kažnjivo.

Ovo je na današnjem suđenju braći Panić, zatim Ivanu Zajelcu, Vuku Stankoviću i Davidu Lukoviću, optuženim za posredovanje u prostituciji u saizvršilaštvum, u Trećem osnovnom sudu u Beogradu kazala svedok M. M., koja je radila u agenciji za masažu. Na pitanje tužioca da objasni šta je to ručna završnica, ona je odgovorila da je to masaža kada rukom dodiruje intimnu regiju do ejakulacije, koja nije bila obavezna, već to zavisi da li klijent može.

Ona je ispričala da su joj poslodavci nudili da radi i "milki tejbl masažu", ali je ona to odbila.

- Čula sam da su je druge devojke u drugim stanovima pružale, kao Lj. N., ali ja to nisam videla. Kako su mi objasnili to je masaža na stolu koji ima dve rupe, za glavu i za intimnu regiju. Klijent leži i devojka mu ispod stola masira intimnu regiju, a on bi to gledao kroz rupu - kazala je M. M.

Ona je rekla da usluge masaže nije pružala okrivljenima, niti su to oni od nje tražili.

- Jedino je Vuk jednom bio na probi, kada me obučavala jedna devojka A.R. Ona mi je prvo pokazala i ja sam gledala, a onda sam se i ja uključila - navela je svedok.

Ona je ispričala da je svakodnevno imala od jednog do osam klijenata, da je vodila evidenciju, slikala je i tu sliku slala Milošu Paniću, koji je na telefonu bio memorisan kao "sin Dragan".

- Usluge za moje klijente sam ja naplaćivala, a cenu masaže su određivali moji poslodavci. Pola zarade sam zadržavala za sebe i od tih para sam kupovala ulja za masažu, vlažne maramice, ubruse, prašak za pranje peškira. Drugu polovinu sam u početku davala A. R, a ona je dalje predavala poslodavcima, a posle su dolazili neki momci po novac i rekli bi da ih je poslao Vuk. Jedan se zvao Marko, drugi Aca, a ostalima ne znam imena - ispričala je M. M.

BEBA SE RAZBOLELA NA suđenje danas nije došla okrivljena Sonja Luković, inače supruga okrivljenog Davida Lukovića. Kako je rekao njen branilac razbolela joj se ćerka od šest meseci, ima temperaturu i ona je sa bebom kod doktora. Sudija je razdvojio postupak prema njoj i održao suđenje, iako su branioci tražili da se odloži, jer se može doći u situaciju da se zbog nje ponovo pozivaju i saslušavaju isti svedoci.

Svedok je kazala da je godinu dana sama zakazivala svoje klijente na telefon, koji je bio u stanu kada je došla, a da joj je 15 dana pre nego što ih je policija uhapsila, rečeno da će se javljati i zakazivati druga devojka. Nije sigurna da li joj je to rekao Miloš ili Uroš.

- Sa Milošem sam više komunicirala. Ja tu devojku nikada nisam videla i ona je zakazivala drugima, ali ne i meni, jer ja nisam htela da mi dođe neko koga poznajem, recimo bivši momak - kazala je M. M. navodeći da nije imala nikakav ugovor o radu, da su Panići to pominjali, ali ona nije želela.

Kazala je i da joj je Uroš Panić rekao da je zabranjen svaki vid prostitucije, da joj nikada nije doveo mušteriju, ili zakazao termin, niti lično od nje uzeo pare.

Odgovarajući na pitanja tužioca kazala je da nije masirala policajca, koji je uhapsio, već je preko telefona nudila masažu i u poruci mu detaljno napisala šta će sve od usluga da mu pruži, jer se on predstavio kao klijent.

I druga svedokinja Lj. N. je potvrdila da je pružala masaže celog tela, grudi, nogu i intimnih delova tela sa ručnom završnicom, ali da se ne seća da je pružala i "milki tejbl masaže", jer je tada svaki dan bila pijana. Na to joj je M. M. koja je sedela pored nje u sudnici šapnula "ne laži", a ona je odgovorila "ne lažem".

- Sećam se tih ručnih završnica, bilo mi je neprijatno zbog toga i zato sam bila pijana - kazala je Lj. N. - Mislim da je cena usluga bila 5.000 dinara i imala sam dnevno oko deset klijenata. Njih je zakazivala neka devojka, ne sećam joj se imena i sa njom sam dogovarala početak rada. Nisam završila školu ili kurs za masaže, već mi je ta žena pokazala na jednom čoveku, ne znam kako se zove, mislim da je sa njom bio u vezi. Prepoznala sam je na preopoznavanju u policiji, bila je trudna. Mnogo dobra devojka, uvek mi je pomagala.

"Ja nisam znala da radim bilo šta loše ili što je zabranjeno"

Ona je ispričala da je naplaćeni novac svaka dva- tri dana predavala ljudima koje nije poznavala i koje je samo tada videla, a da je pola zadržavala za sebe. U toj agenciji je radila samo sedam do deset dana pre hapšenja.

- Ja nisam znala da radim bilo šta loše ili što je zabranjeno. Poznanica mi je ponudila posao masaže i rekla da će me spojiti sa tim ljudima. Razgovarala sam sa tom ženom i muškarcem i oni su mi rekli da je prostitucija zabranjena. Nisu me podsticali ili navodili na prostituciju - kazala je Lj. N.

U sudnici je ispitana i oštećena T. K. ali njeno svedočenje je prekinuto zbog verbalnog sukoba sa advokatom prvookrivljenog Ivana Zajelca, jer je svedokinja imala vrlo burne reakcije na njegova pitanja i vređala ga, kao i njegovog klijenta. Branilac je nakon toga tražio da se uradi novo njeno psihijatrijsko veštačenje i utvrdi da li je ona sposobna da učestvuje u suđenju i da li je sklona preuveličavanju i izmišljanju, kao i da veštak prisustvuje glavnom pretresu kada bude nastavljeno njeno saslušanje.

- Ja da sam neuračunljiva ja bih sada skočila i zadavila bih te. Ti si prevarant - kazala je T. K. okrivljenom Zajelcu. - Meni je od tebe ugrožena bezbednost, prate me "puntom", uznemiravaju, kada si uhapšen slomljena mi je šoferšajbna.

T. K. je prethodno ispričala da Zajelca zna iz kraja i da joj je poznanik dao njegov broj da ga zove za posao na "onli fansu" za američko tržište.

- To je bila navlakuša. Taj posao se stalno prolongirao, pa mi je Ivan ponudio masaže u salonu i pitao me da li bih to mogla da radim. Tražila sam da razmislim da li mogu to da "svarim" i prihvatila sam, jer mi je brat bio u zatvoru, imam dete, a računi se gomilaju. Da sam znala da je to povezano sa prostitucijom, ne bih to sebi dozvolila - kazala je T. K. naglašavajući da je Ivan od nje tražio da mu svaki dan daje 50 evra, jer je imala dobru zaradu, ali da nije htela da mu da ni dinara.

Na kraju je saslušan i svedok Stefan Mladenović koji je tvrdio da nije zatečen u stanu na masaži sa ručnom završnicom, koju mu je pružala M. M. prilikom hapšenja, iako je za to prekršajno osuđen i platio je kaznu od 10.000 dinara.

- Ta masaža je bila pre dve godine, a ja sam od policije dobio poziv da dođem na razgovor i oni su me priveli kod prekršajnog sudije - kazao je ovaj svedok. - Tada sam jedini put bio na masaži u toj agenciji. To su bile sportska i relaks masaža i nije bilo masiranja intimnih delova. Trajale su oko 40 minuta i koštale oko 2.500 do 3.000 dinara.

Svedok je kazao je da u sudnici nije osoba koja ga je masirala.

Tužilac je tražio njegovo suočenje sa M. M., ali kako je nastala gužva i istovremeno pričanje advokata, sudije koji unosi i T.K. koja je dobacivala, pa dobila i opomenu da ometa sudski postupak, na suočavanje se izgleda zaboravilo i današnje suđenje je završeno, a sledeće zakazano za 25. novembar. Po izlasku iz sudnice T. K. je tri puta lupila Ivana Zajelca po leđima, koji je sedeo na stolici i nešto mu rekla.