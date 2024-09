"POMOZITE, SEKI JE POZLILO, UMIRE": Detalji trovanja devojčice (3) alkoholom - Satima u komi, lekari joj se bore za život

DEVOJČICA (3) iz sela Brajkovac kod Lazarevca, koja se otrovala popivši alkohol i dalje se nalazi u teškom stanju i u komi je. Lekari u dečijoj bolnici u Tiršovoj joj se bore za život.

Osnovno Tužilaštvo u Lazarevcu naložilo je policiji, koja je obavila uviđaj, da utvrdi koje alkoholno piće je popila, koliko je popila i kako ga je uzela. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ona je iz ormara uzela flašu rakije, popila nekoliko gutljaja, nakon čega je pala i izgubila svest.

Devojčica je sa još troje starije braće i sestara od 8, 12 i 13 godina bila sama kod kuće, jer je majka otišla u bolnicu. Kako nezvanično saznajemo, ona je imala spontani porođaj u trećem mesecu trudnoće i izgubila je to dete.

Deca koju je ostavila kod kuće su iz njena dva braka i očevi ne žive sa njima. Navodno je pre odlaska u bolnicu nekom od komšija rekla da pripazi na njih, misleći d aće se istog dana vratiti. Mališane je sada po nalogu tužilaštva u Lazarevcu preuzeo Centar za socijalni rad, a u toku istrage biće utvrđeno da li je majka zanemarivala decu i ako jeste protiv nje će biti podignuta optužnica. Ona će biti ispitana kada izađe iz bolnice.

Komšija ove porodice ispričao je medijima da su brat i sestra trogodišnjeg deteta dotrčali do njega u dvorište i vikali: "Pomozite, seki je pozlilo, umire". Ta starija sestra je držala flašu u rukama i rekla mu da je mala iz nje pila. On je otrčao do njih i zatekao dete u besvesnom stanju na tombolini ispred kuće, gde su je braća prenela.

Smejala se, pa se onesvestila PREMA nezvaničnim informacijama, devojčica je nakon što

je pronašla flašu sa alkoholom, popila nekoliko gutljaja. Nedugo zatim, počela je da se smeje i da skače, da bi ubrzo pala u nesvest.

Kako je komšija ispričao, nije imao auto da dete vozi u bolnicu, pa je našao broj njenog oca, koji živi u Šapcu i javio mu. Čovek je došao za sat i po vremena i devojčicu odvezao u dom zdrvalja u Lazarevcu, odakle je prebačena u Tiršovu.

Juče se oglasila i Bojana Pavlović bivša učesnica tv rijalitija, koja je rekla da su to deca njene sestre i da je Centar za socijalni rad zvao da ih preuzme da ne budu sama. Ona je kazala da otac ovih što su ostali, živi u Izraelu i da je krenuo avionom za Beograd i da će verovatno preuzeti decu.

Ispričala je i da je njena sestra dobila jake bolove i krvarenja i da se prevremeno porodila u kupatilu u kući. Hitna je odvezla u bolnicu i ona je mislila da će se istog dana vratiti, ali su je zadržali, pa su deca ostala sama kod kuće. Kako kaže zvala je socijalna radnica da dođe i preuzme decu, pa je sa njima u kući.