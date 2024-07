"NE ZNAM ŠTA ME JE OBUZELO" Ovako se ponašao masovni ubica kad se pojavio pred sudijom: Suđenje se ponovo izmešta (VIDEO)

PRIPREMNO ročište masovnom ubici Urošu Blažiću završeno je danas u Okružnom zatvoru u Beogradu. Kako navode advokati porodica, masovni ubica izrazio je kajanje zbog počinjenog zločina, dok je njegov otac Radiša Blažić rekao da nije kriv.

Foto: N. Živanović

- Ne znam šta me je to obuzelo, pa sam to uradio - rekao Uroš Blažić u jednoj rečenici. Navodno, bio je pognute glave.

Pravni zastupnik četiri porodice, Stefan Stefanović naveo je da je predsednica sudskog veća Višeg suda u Smederevu na pripremnom ročištu navela da su joj iz Ministarstva pravde predložili da sledeće suđenje bude u Palati pravde, zgradi Višeg suda u Beogradu.

Sledeća suđenja zakazana su za kraj avgusta, kao i za septembar, a da li će biti održana zavisi od odluke Višeg suda u Beogradu da li može da im dodeli sudnicu, odnosno da li će sudnice u Palati pravde biti slobodne u predviđenim i zakazanim terminima.