OSEĆALA SAM SE KAO DA MI JE TO URADIO OTAC: Potresno svedočenje glumice Ive Ilinčić u postupku protiv profesora glume Miroslava Mike Aleksića

U FEBRUARU 2014. godine pričala sam sa Aleksićem i rekla da želim da upišem Fakultet dramskih umetnosti.

Foto: ATA images

Primetila sam da se ponašao čudno. Kada me je prvi put dodirivao, primetila sam kod njega seksualno uzbuđenje. Dahtao je, a to dodirivanje mi je predstavio kao sistematski pregled. Osećala sam se uznemireno, pocrvenela sam i bila odsutna do kraja časa.

Ovo je na početku svedočenje u postupku koji se vodi protiv Miroslava Mike Aleksića, vlasnika škole glume koji se tereti za silovanje i seksualno uznemiravanje sedam polaznica svog dramskog studija, rekla glumica Iva Ilinčić. U Višem sudu u Beogradu, ona je u svom svedočenju protiv nekadašnjeg profesora ispričala i šta se desilo godinu kasnije.

- Bilo je to tri puta u maju 2015. O tome sam pričala sa Mašom Đorđević, jer nam se obema desilo to što nismo znale šta je zapravo, niti smo znale kako da se ponašamo. Sve vreme sam plakala, okretala glavu koliko sam mogla, bila crvena, uznemirena, paralisana. Nisam imala snage fizički da se suprotstavim, bila sam u šoku. Dok me dodirivao kada sam imala individualanu pripremu za prijemni ispit za upis na fakultet, pokušavala sam da izgovaram monolog. Dok me je ljubio u usta, pružala sam otpor okretanjem glave i nisam mogla da ga izgovaram, a kad mi nije gurao jezik u usta, mogla sam - objasnila je glumica.

Prema njenim rečima, treći događaj se odigrao sredinom maja iste godine, i tada je samo smogla snage da pita Aleksića "da li to mora tako".

Podrška Ivi i - Ukrajini?! DA podrže Ivu Ilinčić, u Palatu pravde su došli glumci Aleksandar Radojičić, Vanja Nenadić, Svetozar Cvetković, Branka Katić i druge javne ličnosti, ali je najviše pažnje privukla Mirjana Karanović, koja je, na čuđenje mnogih, sve vreme bila ogrnuta ešarpom u bojama zastave Ukrajine. Neki su se upitali i šta sad glumi.

- Osećala sam se poniženo, naročito jer je to uradio čovek kojem sam bezuslovno verovala. Aleksić je za mene bio toliki autoritet da sam imala utisak kao da mi sve to radi otac. Mislila sam da sam ja kriva. Od straha sam čak zaboravila tekst. Tada sam mu se, u stvari, prvi put suprotstavila i smogla snage da pitam: "Je l' to mora ovako?", ali fizički se nisam pomerala, sve vreme sam bila ukočena. On mi je rekao da je bilo dosta te večeri i da ćemo nastaviti drugi put, ali ja sam to shvatila kao da ćemo nastaviti dalje sa časovima. Mrzela sam sebe, a tek pred kraj studija, polako sam shvatala šta mi se dogodilo i tada se i promenio moj odnos prema Miki. Osećala sam da je svih 10 godina provedenih u grupi bila velika laž.

Foto: ATA images

Na pitanje Aleksićevog advokata Zorana Jakovljevića da li je primetila da se i Mileni Radulović nešto slično dešava, s obzirom na to da su bile u istoj grupi, svedok je odgovorila:

- Videla sam da joj se nešto čudno dešava, ali nije htela da priča o tome, a i nismo bile toliko bliske. Tek kasnije, kad smo bile na fakultetu rekla mi je šta se njoj dogodilo.

On ju je, između ostalog, upitao i zašto je, posle svih tih događaja i ružnog iskustva, nastavila da dolazi u Aleksićevu školu glume, na šta je Ilinčićeva navela da je osim loših stvari bilo i lepih, da je tamo stekla puno prijatelja i da su imali zajedničke aktivnosti zbog čega nije mogla samo da prestane da dolazi u školu.

Devojčica ili..? NAKON advokata odbrane, pitanja glumici je postavljao i optuženi Aleksić. - Da li ste vi devojčica te 2015. godine sa 18 godina? - upitao je optuženi oštećenu. Iva mu je kratko odgovorila da je devojka, na šta je optuženi prokomentarisao:" I ja mislim". Onda je upitao glumicu da li je istina što je rekla svojevremeno da je on od nje tražio da joj vidi stomak. - Da, i rekli ste mi da imam struk i da treba da vrtim obruč.

Advokat Jakovljević postavio je niz pitanja glumici koja je sud odbio:

- Je l' vi mrzite Miroslava Aleksića? Da li ste vi silovani tog dana? Zašto u iskazu sve vreme naglašavate da li ste imali čarape na sebi? Razgovarali ste sa Aleksićem o svojim problemima sa emotivnim partnerom, imate dvostruke aršine - samo su neka od pitanja na koja je sud reagovao, a na kraju je Aleksićev branilac kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara zbog nepoštovanja suda.

Iva Ilinčić je, inače, poslednja od sedam devojaka koje su svedočile protiv Aleksića, a u nastavku suđenja biće ispitani svedoci koji nisu oštećeni u ovom predmetu. Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo su se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić i druge devojke. Uhapšen je 16. januara 2021. i do 10. septembra je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim uz elektronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta ukinut i on.

Borović: Birao je žrtve

ZASTUPNIK oštećenih, advokat Borivoje Borović, nakon završenog suđenja, u izjavi za medije ispričao je da smatra da je Aleksić birao određene osobe kao žrtve.

- Moj zaključak je nakon pitanja suda da objasni strah koji je tad osećala i to stanje otpora koje je ona opisala, osvetlilo način kako je Aleksić zloupotrebljavao decu. Kontinuirano, birao je određene osobe. Aleksić je svoje "sumanute" ideje, koje je pokušao da predstavi kao ideje reditelja, zloupotrebio. Ta deca su bila u jednoj potpunoj zamci, a tek kada su izašla iz čeljusti njegove vlasti su se oslobodila i posle izvesnog perioda su predstavila i javnosti i sama sebi taj događaj. Ilinčićeva je bila vrlo ubedljiva, emotivno je ispričala sve detalje tri događaja koji su obuhvaćeni optužnicom.