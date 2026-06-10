Nesreće

TRAGEDIJA U GRČKOJ: Srpkinja se utopila na popularnoj plaži kod Soluna

В.Н.

10. 06. 2026. u 13:07

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ŽENA (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mestu Perea, nadomak Soluna, javljaju grčki mediji.

ТРАГЕДИЈА У ГРЧКОЈ: Српкиња се утопила на популарној плажи код Солуна

Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

Nakon što su kupači primetili telo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaveštena obalska straža Soluna, kao i lekarske službe.

Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju.

Srpkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu "Papageorgiou" u Solunu. Nažalost, lekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.

Za sada nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usled ulaska u vodu.

(Blic)

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