TRAGEDIJA U GRČKOJ: Srpkinja se utopila na popularnoj plaži kod Soluna
ŽENA (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mestu Perea, nadomak Soluna, javljaju grčki mediji.
Nakon što su kupači primetili telo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaveštena obalska straža Soluna, kao i lekarske službe.
Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju.
Srpkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu "Papageorgiou" u Solunu. Nažalost, lekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.
Za sada nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usled ulaska u vodu.
(Blic)
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