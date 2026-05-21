TINEJDŽER HITNO PREVEZEN U TIRŠOVU: Troje povređenih u seriji nesreća tokom noći u Beogradu

U TOKU protekle noći u Beogradu se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć je dve povređene osobe prevezla na Vojno-medicinsku akademiju, dok je tinejdžer (16) prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj, piše Tanjug.

Tokom noći u Beogradu Hitna pomoć imala je ukupno 100 intervencija, od kojih je 28 bilo na javnim mestima.

Najviše poziva bilo je od hroničnih pacijenata i onih koji su imali teškoće sa disanjem, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba.

