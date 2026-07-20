PRIPADNICI 4. odvojene motostreljačke brigade grupacije trupa „Jug“ zarobili su pripadnike 425. odvojenog jurišnog puka „Skala“ Oružanih snaga Ukrajine u Konstantinovki, saopštio je za RIA Novosti pres-centar grupacije „Jug“.

Foto: Printscreen RIA Novosti

Ranije su u ruskoj grupaciji „Jug“ saopštili da su presreli radio-komunikaciju ukrajinskih snaga tokom koje su, kako tvrde, ukrajinski vojnici bili primoravani da snime lažni video-snimak o kontroli nad Konstantinovkom.

- Vojnici 4. odvojene motostreljačke brigade Južne grupacije snaga zarobili su pripadnike 425. odvojenog jurišnog puka ‘Skala’ Oružanih snaga Ukrajine u gradu Konstantinovka u Donjeckoj Narodnoj Republici - navedeno je u saopštenju pres-centra.

U ruskoj grupaciji su naveli da, uprkos, kako tvrde, nedostatku uspeha na ovom delu fronta, ukrajinska komanda nastavlja da svojim jedinicama postavlja zadatke koji su unapred neizvodljivi i koji, pre svega, imaju informativne ciljeve.

- Ukrajinska komanda shvata nemogućnost promene postojeće situacije u uslovima konačnog prelaska grada Konstantinovke pod kontrolu Oružanih snaga Ruske Federacije - saopštio je pres-centar.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov je 3. jula izvestio predsednika Rusije Vladimira Putina da je ruska vojska u potpunosti oslobodila Konstantinovku.

Putin je ovaj događaj nazvao ključnim za oslobađanje celokupne teritorije Donjecke Narodne Republike, ističući da on otvara direktan put za dalje napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku.

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