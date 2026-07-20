SVET IMA NOVOG ŠAMPIONA! Neviđeno brukanje Argentinaca, beba Jamal rasplakao Mesija, on ga u suzama poslao u penziju!

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je drugu titulu planetarnog prvaka, pošto je u finalu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi posle produžetaka na američkom stadionu „Metlajf“ savladala Argentinu rezultatom 1:0 (0:0, 0:0)

AP Photo/Julio Cortez

Junak trijumfa bio je "rezervista" Feran Tores, koji je golom u 106. minutu, na centaršut još jednog igrača koji je ušao sa klupe Nika Vilijamsa, "zakucao" loptu iza leđa do tada svemoćnog Emilijana Martineza za slavlje „furije“ i drugu titulu na Mundijalima.

Tako su se Španci vratili na svetski tron posle 16 godina i Južne Afrike (2010.), kada su slavili istim rezultatom, takođe, u produžecima protiv Holandije pogotkom legendarnog Andresa Inijeste.

Spektakl kakav se samo poželeti može, viđen je još pred početak meča, od pojavljivanja svetskih poznatih faca tokom istorijskog šou-tajma na poluvremenu (neizbežna Šakira, Madona, glumac Tom Kruz, kantautori Robi Vilijams, Post Malon, Dženifer Hadson, Nikol Šelziger, Džastin Biber...), pa do sportskih asova, sadašnjih i bivših, iz košarke, fudbala, NFL-a... Međutim, na terenu se to nije dogodilo.

Bar ne od svetskih šampiona, koji do produžetaka protiv evropskog prvaka nisu imali šut u gol Unaja Simona, naspram 15 udaraca „furije! Prvi su uputili tek u 119. minutu, kada je Đovani Simeone poslao loptu iznad gola, nakon kornera Mesija.

Razlog očajne igre obe selekcije do odmra je i jedina šansa u uvodnih 45 minuta, koju je propustio Lamin Jamal već posle 300 sekundi igre, kada je na dodavanje Danija Olma dozvolio Emilijanu Martinezu da se istakne i odbranom ostavi „gaučose“ u životu.

Bio je na mukama golman Argentine i u samom finišu poluvremena, pošto je Mikel Ojarzabal uputio udarac, koji je čuvar mreže Aston Vile krajnjim naporom zaustavio.

AP Photo/Julio Cortez

Argentinci bezidejni u uvodnom periodu, bez šuta u okvir gola Unaja Simona, koji je istina istrčavanjem u nekoliko navrata, bio na visini zadatka. Sa očima uprtim u kapitena Lea Mesija, odsečenog do velike pauze, lišenog prilike da pokaže zašto je po mnogima najbolji fudbaler sveta, nisu uspeli ozbiljnije da ugroze evropske prvake.

AP Photo/Pamela Smith

Španci su i u nastavku delovali konkretnije. Videlo se to u napadu iz 58. minuta, pošto je Ojarzabal asistirao Ruizu, ali se branilac titule odbranio. Već u narednom naletu „furije“, Olmo je odigrao povratnu Kukurelji, međutim, Montijel se isprečio i izbio u korner.

Čak šest udaraca iz ugla imali su Španci do sredine drugog poluvremena, a posle jednog od njih, rezervista Feran Tores je šutirao sa sedam metara glavom, da bi i taj udarac uhvatio Emilijano Martinez.

AP Photo/Stephanie Scarbrough

Daleko konkretniji bili su izabranici selektora Luisa De La Fuentea, pa je i Emerik Laport mogao da se proslavi u regularnom toku, ali je njegov pokušaj glavom odličnom reakcijom zaustavio čuvar mreže „gaučosa“.

Koliko je nemoćno delovala Argentina u regularnom toku svedoči podatak da je Enco Fernandez, zbog protesta zaboravio da ima već žuti karton, pa ga je Slovenac Vinčić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Samo pet minuta kasnije, poslednji „zicer“ Španaca pred produžetke odbranio je Martinez, a prethodno je sjajno iz „slobodnjaka“ gađao Lamin Jamal.

Već na početku prvog produžetka, rezervista Niko Vilijams je mogao da postane heroj Španjie, na centaršut Pedrija, ali je Emilijano Martinez briljirao po ko zna kojij put i sa peterca odbranio njegov udarac glavom.

Španija je u prvom produžetku mogla najmanje dva gola da postigne. Najpre je Vilijamsu poništen gol zbog faula Merina nad Otamendijem u 93. minutu, da bi Mikel Merino deset minuta kasnije šutirao sa peterca pored gola, na ubačaj Vilijamsa, pošto je pobegao Taljafiku.

Što njima nije uspelo, ispravio je Feran Tores na samom startu drugog nastavka, na povratnu loptu Nika Vilijamsa, zakucao je loptu u mrežu Emilijana Martineza za 1:0, izazvao erupciju oduševljenja na tribinama u 106. minutu!

Foto: AP Photo/Abbie Parr

Isti igrač je postigao gol i u 110. minutu, međutim, našao se u ofsajdu, pa se nada Argentinaca produžila.

Ipak, vremena nije više bilo za „gaučose“, koji će ovaj Mundijal pamtiti po najgoroj igri u finalu svetskih prvenstava i želeti što pre da ga zaborave.

ŠPANIJA - ARGENTINA 1:0 (0:0, 0:0) produžeci

STADION: "Metlajf" u Nju Džerziju. KAPACITET: 82.166. SUDIJA: Slavko Vinčić (Slovenija). ŽUTI KARTONI: L. Martinez, Paredes, Mekalister. CRVENI KARTON: Enco Fernandez.

ŠPANIJA: Simon - Poro, Kubarsi, Laport (99. Garsija), Kukurelja - Rodri (99. Zubimendi), Ruiz (62. Pedri)- Jamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Vilijams) - Ojarzabal (62. Tores).

ARGENTINA: E.Martinez - Montijel (58. Molina), Romero (70. Medina), Li. Martinez (44. Otamendi), Taljafiko - De Pol (70. Simeone), Fernandez, Makalister, Gonzales (46. Paredes) - Mesi, Alvarez (101. Senesi).

TOK MEČA

PRODUŽECI

DRUGI PRODUŽETAK

Kraj utakmice, Španija je novi šampion Sveta, drugi put u istoriji, prvi posle 2010. godine!

120+1. Prvi šut ka golu Španije, uputio je Simeone preko gola, na ubačaj Mesija iz novog kornera!

120. minut - Simeone! Kakva šansa i prva šansa za Argentinu danas! Korner za Mesija i pet minuta nadoknade vremena!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

115. minut - Centaršut Mesija, Erik Garsija šalje loptu u korner, kapiten je pokušao iz daleka ponovo, zamalo iznad prečke!

113. minut - GOL! Opet Tores, ali ne, bio je u ofsajdu strelac prvog pogotka!

111. minut - Žuti Karton za Mekalistera.

106. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Feran Tores donosi vođstvo Španiji, kakav pogodak za "furiju", na centaršut Nika Vilijamsa, možda i vredan druge svetske titule - 1:0!

Počeo je drugi produžetak na Metlajfu!

PRVI PRODUŽETAK

Kraj prvog produžetka, drama se nastavlja!

105+2. minut - Pedro Poro interveniše ispred Mesija, aut za Argentinu.

Foto: AP Photo/Abbie Parr

105. minut - Još tri minuta nadoknade vremena u prvom produžetku.

103. minut - ZICER za Špance, sada Mikel Merino sa peterca, beži Taljafiku i na ubačaj Vilijamsa šutira glavom pored gola.

102. minut - Sada menja Skaloni, ulazi štoper Senesi, umesto Hulijana Alvareza.

99. minut - Zubimendi i Erik Garsija ulaze kod Španije, kapiten Rodri i Emerik Laport su završili meč.

96. minut - GOL! NE, ofsajd! Niko Vilijams je strelac, međutim, Vinčić je svirao ofsajd! VAR će ovo proveriti! Merino je izgleda faulirao Otamendija, pre nego što je šutirao Vilijams!

AP Photo/Yuki Iwamura

Statistika što se tiče šuteva za nevericu: Španija - Argentina 15:0!

93. minut - KAKVA ŠANSA ZA ŠPANIJU! Niko Vilijams je tukao na centaršut Pedrija, sa pet metra zahvatio je loptu glavom, a Martinez fenomenalno odbranio.

91. minut - Počeo je prvi produžetak!

DRUGO POLUVREME

Idemo u produžetke!

90+8. minut - Fenomenalan šut brani Emilijano Martinez, kakva šansa, ali samo korner.

90.+5. minut - Kakav faul Paredesa nad Toresom, oprostio mu je sada Vinčić drugi žuti karton i isključenje.

90+3. minut - CRVENI KARTONA ZA ENCA FERNANDEZA! Argentina nastavlja sa desetoricom igrača! Brutalno je startovao na Kubarsija i zaradio drugi žuti karton, mora u svlačionicu!

90+2. minut - Simeone centrira po zemlji, siguran je Simon. Na drugoj strani "bomnbu" Nika Vilijamsa brani Emilijano Martinez!

90+1. minut - Dobio je udarac Mesi od Laporta, ostao da leži na travi, a Vinčić svirao faul. Da li je ovo prilika da Argentina prvi put šutne u gol Simona!

90. minut - Još svega četiri minuta sudijske nadoknade vremena u finalu Svetskog prvenstva.

89. minut - Molina zaustavlja Vilijamsa na boku, posed i dalje za Španiju. Potom udarac sa distance kapitena Rodrija koji je otišao daleko u četvrti red tribine na stadionu Metlajf.

AP Photo/Frank Franklin II

Neverovatno je da svetski šampion ima trostruko manji posed od prvaka Evrope u finalu, a pritom još nije uputio udarac u okvir gola Unaja Simona.

87. minut - Šut Ferana Toresa pored stative, bacio se Martinez, ali nije morao da interveniše.

82. minut - Žuti karton za Enca Fernandeza, burno je reagovao na start nad njim i zaradio javnu opomenu.

81. minut - ŠANSA ZA ŠPANIJU! Opet korner za Španiju, sada kombinacija Jamala i Nika Vilijamsa, udarac glavom Emerika Laportea, brani Martinez!

AP Photo/Frank Franklin II

78. minut - Udarac Paua Kubarsija, brani Dibo Martinez, korner za Španiju!

75. minut - Izašli su Baena i Olmo, ušli Niko Vilijams i Mikel Merino, džoker Španaca u mnogim mečevima.

70. minut - ARGENTINA PROMENILA CELU ODBRANU! Sve promene je napravio Skaloni, promenivši celu odbranu: Medina je zamenio Kristijana Romera, a Đulijano Simeone je ušao umesto Rodrigo De Pola. Od startera kod gaučosa iz defanzive, ostao je samo Taljafiko.

Nova i poslednja pauza za osveženje u ovom meču.

67. minut - ŠANSA ZA ŠPANIJU! Evo trećeg uzastopnog kornera za Španiju, ukupno šesti, Taljafiko je izbacio u njega. Jamal je centrirao za Ferana Toresa, koji silovito šutira glavom sa sedam metara, a Martinez uhvatio loptu i završila je u njegovom naručju.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum 64. minut - Jak udarac Olma s distance, nesiguran je bio Martinez, hteo je da hvata loptu, odskočila je ispred njega i otišla u korner! Morao je bolje da reaguje golman Argentine. Udarac iz ugla izveo je Jamal, potom i centrirao, a Paredes izbio glavom u novi korner. Opet je bio nesiguran Martinez, ali se prvak sveta odbranio opet.

AP Photo/Frank Franklin II

62. minut - Dvostruka promena, sada je pravi Luis De La Fuente, selektor Španije: Feran Tores i Pedri su ušli, izlaze Mikel Ojarzabal i Fabijan Ruiz.

58. minut - Montijel je upravo završio meč, menja ga Nahuel Molina. Skaloni menja beka za beka.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

56. minut - Povratna Olma ka Kukurelji, isprečio se Montijel i intervenisao ispred novog pojačanja Real Madrida, izbacivši loptu u korner.

55. minut - PRETI ŠPANIJA! Ojarzabal je odigrao ka Ruizu, ovaj pokušao povratnu, preterali su sa dodavanjem i Argentina se odbranila, bez šuta ka Martinezu.

Sjajno je videti brazilske legende Luisa Nazarija da Lima - legendarnog Ronalda i mađioničara s loptom Ronaldinja Gauča, koji prisustvuju velikom finalu:

AP Photo/Pamela Smith

52. minut - Tek što je ušao Leandro Paredes je dobio žuti karton, pošto je udario bez lopte Rodrija.

48. minut - Korner za Argnetince izveo je Mesi na prvu stativu, lopta je pogodila Mekalistera i otišla u gol-aut.

47. minut - Kakva greška Taljafika, poprečnom loptom poklonio je šansu Baeni koji je šutirao, a najbolji pojedinac Argentine, Emilijano Martinez opet odbranio.

AP Photo/Frank Franklin II

46. minut - Počelo je drugo poluvreme u Nju Džerziju. Španija ima prvi napad.

Leandro Paredes ulazi umesto Nika Gonzalesa. Ovo je druga izmena kod "gaučosa".

22.18 - Akteri konačno izlaze na teren, uskoro kreće drugo poluvreme.

22.15 - I Džastin Biber je uveseljavao navijače, Madona je sa Ronaldinjom i Ronaldom izašla na teren tokom šou tajma.

AP Photo/Frank Franklin II

22.10 - Naravno ni ovaj Mundijal nije mogao da prođe bez Šakire, koja sada nastupa na poluvremenu.

AP Photo/Frank Franklin II

22.02 - Sada sledi half-tajm šou, prvi ikad u finalima Svetskih prvenstava.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena. Neočekivano slabo izdanje obe selekcije, bez velikih prilika, sem one na početku utakmice, koju je propustio Lamin Jamal. Bez golova rivali idu na veliku pauzu.

Frank Gunn/The Canadian Press via AP

45. minut - Još četiri minuta sudijske nadoknade vremena.

44. minut - Nema sreće Lisandro Martinez, prvo je dobio karton, a sada se povredio i Skaloni već sada mora da menja. Na terenu je umesto njega Nikolas Otamendi.

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

43. minut - Udarac Kukurelje s distance, daleko pored donjeg dela stative.

AP Photo/Frank Franklin II

41. minut - Pokazao je Slavko Vinčić prvi žuti karton na meču, dobio ga je Lisandro Martinez, posle starta nad Ojarzabalom.

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

39. minut - Evo šanse za Španiju, Mikel Ojarzabal je šutirao, a Martinez odbranio njegov pokušaj!

37. minut - Mark Kukurelja je lažnjakom prevario Montijela, koji ga je ipak sustigao i zaustavio na još lepši način.

AP Photo/Seth Wenig

36. minut - Veoma mali sadržaj za jedno finale Svetskog prvenstva, sem pokušaja Jamala sa početka utakmice, nismo videli ništa od uzbuđenja. Najmanje u istoriji svih Mundijala, u prvom poluvremenu!

31. minut - Još jednom je Lamin Jamal lukavo pokušao da nađe Danija Olma, međtuim, nije uspeo u toj nameri.

28. minut - Nastavljen je meč na Metlajfu.

25. minut - Idemo na prvu trominutnu pauzu za osveženje.

24. minut - Novi, drugi korner za Španiju, lak plen za Emilijana Martineza, koji hvata loptu.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

22. minut - Mesi je imao loptu i poslao je ka Hulijanu Alvarezu, koji je uhvaćen u ofsajdu.

17. minut - Lukavo je Lamin Jamal pokušao da nađe Ruiza, u šesnaestercu Argentine, neuspešno na kraju.

AP Photo/Matt Slocum

16. minut - Prekršaj Aleksa Baene nad Mesijem, nešto malo ispred kruga koji određuje centar igrališta. Ubačaj ka Niku Gonzalesu, bio je prebrz za njega.

14. minut - Posle početnih uzbuđenja, tempo je splasnuo, kruži kopta na sredini terena. Kakav faul sada Mekalistera nad Olmom, pokupio je španskog fudbalera klizećim startom!

AP Photo/Ashley Landis

5. minut - Centaršut Fabijana Ruiza koji Lisandro Martinez šalje u korner. Ispred Olma interveniše Romero.

4. minut - Sada je Jamal bio u prodoru, odbranila se Argentina, na drugoj strani Mesi istrčava kontru, ali i Unaj Simon na vreme ispred kapitena "gaučosa" interveniše.

AP Photo/Ashley Landis

2. minut - KAKVA ŠANSA ZA ŠPANIJU! Jamal je mogao da se proslavi, Olmo mu je asistirao, prva zvezda "furije" bio iskosa ispred Emilijana Martineza, koji mu je sjajno odbranio već viđen gol!

AP Photo/Seth Wenig

1. minut - Počelo je finale Svetskog prvenstva!

PRE UTAKMICE

Ovako izgleda trofej SP koji će pripasti Argentini četvrti put u istoriji ili Španiji po drugi put.

AP Photo/Pamela Smith

20.59 - Himna Španije, pa Argentine.

20.57 - Španija je u seriji od 37 mečeva bez poraza, dok je Argentina na ovom Mundijalu dala 19 golova i primila 7 pogodaka, a danas je 19.7. Zanimljivo...

20.56 - Akteri izlaze na teren, predvođeni sudijom Vinčićem i kapitenima Rodrijem, odnosno, Mesijem.

20.53 - NBA zvezda Karl Entoni-Tauns došao je sa Elizabet Vuds, majkom njegove izabranice Džordin Vuds.

AP Photo/Adam Hunger

20.52 - Mikrofon je sada uzeo Tom Kruz, koji se obraća navijačima...

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

20.51 - Tu su i prvi teniser Španije Karlos Alkaraz, kao i legendarni fudbaler Andres Inijesta, strelac istorijskog gola u produžetku za "furiju" kada je osvojila jedini pehar na Svetskom prvenstvu 2010. godine, potom Mario Kempes...

THE LEGENDS ✨



Iniesta and Mario Kempes have lifted the World Cup! pic.twitter.com/QM4YpiBPJn — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 19, 2026

AP Photo/Pamela Smith

20.44 - Donald Tramp, predsednik SAD, nalazi se pored Đanija Infantina, prvog čoveka FIFA.

Dženifer Hadson je otpevala pesmu zatvaranja ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, a svečanoj ceremoniji prisustvovali su još slavni glumac Tom Kruz, pevačica Nikol Šelziger, legendarni frontmen Robi Vilijams, koji su otpevali zajedno himnu Mundijala - "Dizajr" (želja).

AP Photo/Seth Wenig

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

AP Photo/Ashley Landis

20.35 - Pogledajte stajling Jamala u kom je došao na finale Mundijala, kao da je krenuo kod drugara na žurku:

AP Photo/Pamela Smith

20.29 - Lamin Jamal i Dani Olmo biće najveći aduti "crvene furije" u večerašnjem finalu:

AP Photo/Pamela Smith

20.27 - Lionel Mesi, kome je ovo verovatno i poslednji Mundijal u karijeri, izašao je na teren ispraćen ovacijama svih navijača, naročito argentinskih:

AP Photo/Ashley Landis

20.24 - Na red je došao i američki pop pevač Post Malon:

AP Photo/Frank Franklin II

20.21 - Španci kao zapete puške čekaju izlazak na teren i prvi Vinčićev zvižduk.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

20.19 - Tu je i američko/francuska modna novinarka Kloi Mal.

AP Photo/Adam Hunger

20.15 - Svečano zatvaranje Svetskog prvenstva u fudbalu:

AP Photo/Frank Franklin II

20.12 - Veliki broj sportskih asova, estradnih zvezda, političara i mnogih drugih zvanica večeras su gosti na najvećem spektaklu u 2026. godini. Od košarkaša Tajrisa Halibartona i njegove izabranice Džejd Džons, repera Svae Lija, još jednog košarkaškog asa Njujork Niksa, Hozea Alvarada...

20.08 - NEČIJI NIZ SE PREKIDA! Samo dvojica igrača imaju neverovatan niz, koji su napravili do ovog finala. To je Alek Mekalister iz Argentine i Španac Fabijan Ruiz.

Alexis Mac Allister has become the player with the longest unbeaten run in World Cup history 🇦🇷



Will that record continue against Spain on Sunday? 👀🏆 pic.twitter.com/ZUfyajgFC5 — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 17, 2026

Preciznije, fudbaler "gaučosa" nikad nije izgubio finale sa svojim nacionalnim timom, dok prvotimac Pari Sen Žermena u seniorskoj konkurenciji ima 49 uzastopnih mečeva bez poraza!

19.52 - Izašle su postave za finale Mundijala! Neočekivano, tri promene u odnosu na polufinalni meč protiv Engleske potegnuo je selektor "gaučosa" Lionel Skaloni:

Rodrigo De Pol , Niko Gonzales i Gonzalo Montijel kreću kao starteri, na klupu su se preselili Nauel Molina, Đovani Simeone i Leandro Paredes.

UVOD

Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, gde će odlučivati o novom ili starom vladaru planete.

AP Photo/Frank Franklin II

"Gaučosi" su pre četiri godine osvojili Mundijal u Kataru i pokušaće da odbrane titulu, čime bi postali prva reprezentacija još od 1962. i SP u Čileu, kada je Brazil ponovio i napravio jedini podvig u istoriji planetarnih šampionata.

Finalni meč obeležiće dve najveće zvezde svetskog fudbala, legendarnog Lionela Mesija i 16 godina mlađeg Lamina Jamala, koga svi vide kao naslednika kapitena Argentine u dresu Barselone, gde je doživeo zenit svoje blistave karijere.

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Sa Mesijem i Jamalom se poigrala sudbina, pošto je "viša sila" odlučila da se njih dvojica sastanu 16 godina kasnije, od dana kada je Leo držao malog Lamina u rukama, koji je imao samo pet meseci.

Sudbina je htela da se Leo i Lamin sretnu u borbi za trofej, šesnaest godina pošto je Argentinac, prilikom jedne humanitarne akcije, držao u naručju petomesečnog Španca.

Španija je do finala stigla granitnom odbranom, ali ne baš sjajnim otvaranjem turnira. "Mršavih" 0:0 protiv debitanta Zelenortskih Ostrva dovela su u pitanje kvalitet ove generacije, koja je kasnije "mlela" sve pred sobom. Najpre u grupi Saudijsku Arabiju (4:0) i Urugvaj (1:0), a potom i u eliminacionoj fazi.

Prvo su "počistili" Austriju s 3:0, da bi golom Mikela Merina u sudijskoj nadoknadi srušili Portugal i poslali Kristijana Ronalda "u penziju", kada je reč o reprezentaciji. Drama je nastala u četvrtfinalu sa Belgijancima, gde je ponovo rezervista Merino bio junak i pogodio za 2:1 i odlazak na megdan Francuzima.

Foto: Tanjug / AP Photo/Mark J. Terrill

"Galske petlove" su očerupali Mikel Ojarzabal i Pedro Poro, pa je "furija" sa samo jednim primljenim golom stigla do borbe za FIFA trofej.

S druge strane, Argentina se mučila, ne u grupi, ali sigurno u nokaut rundi. Posle rutinskih pobeda nad Alžirom, Austrijom i Jordanom, igrali su produžetke protiv Zelenortskih Ostrva, međutim, prošli dalje (3:2).

Kontroverzu je izazvao meč sa Egiptom u osmini finala, gde su "faraoni" vodili 2:0, a onda primili pogodak u poslednjim sekundama, kome je po mnogima, prethodio faul nad jednim fudbalerom Egipćana. Umesto penala za afričku selekciju, "gaučosi" su se radovali 3:2.

Četvrtfinale protiv Švajcarske (3:1, 1:1) je, takođe, bilo za preznojavanje Mesija i družine. Mučile su "sajdžije" svetske šampione, izborile produžetke, da bi ih na cedilu ostavio Bris Embolo zaradivši crveni karton, posle kojeg je Argentina ipak nastavila takmičenje u polufinalu.

Samo pet minuta delilo je Englesku do velikog finala, jer su vodili 1:0, a onda je na scenu stupio Enco Fernandez, potom i Lautaro Martinez, za potpuni preokret i trijumf od 2:1, vredan šanse da se brani tron.

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