Vuk preživeo stravičnu nesreću kod Rume: Lekari mu se bore za život, ali mu je hitno potrebna krv
U BEOGRADSKOM Urgentnom centru traje lavovska borba za život Vuka Matića (22), jedini preživeli putnik iz "golfa smrti" je u kritičnom stanju i hitno mu je potrebna krv!
Dok Srbija oplakuje Lenku R. (22), Vuka G. (20) i Dejana Đ. (24), koji su nastradali kada se u njih kod Hrtkovaca brzinom od 130 na sat zakucao vozač u kontrasmeru, prijatelji povređenog mladića mole za pomoć: "Ko je krvna grupa B+ ili 0+, neka hitno dođe u centar 'Sveti Sava', svaka sekunda je presudna!"
Pomozimo Vuku da pobedi!
Vuk Matić (22) zadobio je teške, po život opasne povrede u stravičnom udesu. On je hitno prebačen iz Šapca u Beograd, a njegovi najbliži putem društvenih mreža šire apel koji prenosimo u celosti:
GDE I KAKO DONIRATI KRV:
KRVNE GRUPE: Potrebne su B+ ili 0+.
LOKACIJA: Centar za transfuziju krvi "Sveti Sava", Beograd.
VREME: Od 07.00 časova ujutru.
NAPOMENA: Naglasiti da je donacija za: Vuka Matića (datum rođenja 12.3.2004.).
"Mlađinooo, Vučko moj..." - Reči razrednog koje kidaju srce
Dok se lekari bore za život jednog Vuka, Šabac i Ruma zanemeli su od bola zbog drugog Vuka – Vuka G. (20). Od njega se potresnom objavom oprostio njegov razredni starešina, čije reči svedoče o veličini gubitka:
"Ti nisi bio samo dete kojem sam predavao. Bio si moje dete! Ono koga pamtiš po pogledu, po osmehu, po načinu na koji nosi život - tiho, a snažno. Ne postoji objašnjenje koje može da umiri ovu tišinu koja je ostala. Počivaj u miru, dete moje. Tvoj razredni će te nositi u sebi dok diše", napisao je neutešni prosvetni radnik.
udbina prekinuta u potrazi za boljim sutra
Četvoro mladih se organizovalo preko popularne aplikacije za deljenje prevoza kako bi stigli do Slovenije. Putovanje je prekinuo "vozač kamikaza" iz Beograda koji je u kontra smeru sejao smrt na novom auto-putu.
CRNI BILANS TRAGEDIJE KOD HRTKOVACA:
NA LICU MESTA: Nastradali Lenka R. (22), Vuk G. (20), Dejan Đ. (24) i vozač "forda".
U BOLNICI: Vozač "golfa" M. P. (24) preminuo je ubrzo nakon prijema.
BORBA ZA ŽIVOT: Mladić Vuk Matić (22) nalazi se na odeljenju intenzivne nege u Beogradu.
Vajber poruka kao zlokobna najava masakra
Svega tri minuta pre sudara, u 12.57 sati, na lokalnoj Vajber grupi osvanulo je upozorenje: "Čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se!". Nažalost, mladi u "golfu" poruku nisu videli. U 13.00 časova usledio je direktan sudar toliko silovit da se auto-put gotovo nije video od odlomljenih delova automobila rasutih po asfaltu.
Redakcija izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih i poziva sve koji su u mogućnosti da daju krv za Vuka Matića. Svaka jedinica je sada presudna!
(Telegraf.rs)
