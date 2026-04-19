Tuga u Kraljevu: Iznenada preminuo učenik trećeg razreda Šumarske škole

KRALjEVAČKA Šumarska škola zavijena je u crno nakon vesti o smrti svog učenika trećeg razreda, Marka Radakovića.

Kolektiv škole oprostio se od mladog Marka dirljivom porukom, ističući da je ostao bez jednog od svojih najboljih i najplemenitijih đaka.

Obrazovna ustanova potvrdila je ovu tužnu vest objavom na društvenim mrežama, kojom su se profesori i školski drugovi oprostili od mladića koji je bio budući šumarski tehničar.

- Naš učenik trećeg razreda Marko Radaković preselio se među anđele. Bio je vedar, vredan i plemenit mladić koji je svim srcem voleo selo, šumu i životinje. Pamtćemo ga po dobroti, izuzetnim veštinama, čistoti srca i osmehu kojim nas je dočekivao - navodi se u potresnoj objavi škole.

Marko će ostati upamćen kao uzoran učenik sa izuzetnim odnosom prema obavezama i drugovima iz klupe. Kolektiv škole dodaje: „Radujte se, anđeli, jer je jedan takav došao među vas! Neka mu je večna slava.“



Zvanični detalji o uzroku prerane smrti mladog Kraljevčanina za sada nisu saopšteni javnosti.



Škola je najavila da će o terminu komemoracije i sahrane javnost biti naknadno i blagovremeno obaveštena.

