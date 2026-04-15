Mladić pao sa visine: Nesreća na objektu nedašnje Azotare u Novom Sadu

MLADIĆ star 18 godina, povređen je u utorak uveče, kada je pao sa veće visine sa objekta nekadašnje Azatore kod kanala DTD u Novom Sadu. Nesreća se dogodila nešto pre 20 časova.

FOTO: Lj.P.

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, i povređenog mladića zbrinula na licu mesta i sa politraumatskim povredama je prevezen u Urgentni centar UKCV.

Okolnosti pod kojima je mladić pao utvrdiće se istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je reč o nesrećnom slučaju.

Prema nezvaničnim saznanjima, dvoje mladih starih 18 i 16 godina bili su juče na zgradi Azotare kada je došlo do pada sa visine. Oni su se družili i, prema nezvaničnim saznanjima, navodno su konzumirali alkohol, a onda je u jednom trenutku, dok je osamnaestogodišnjak išao unazad, propao je kroz rupu sa visine od oko 30 metara i pao na cigle. Policiju je o nemilom događaju oko 20 časova, obavestio radnik obezbeđenja