Mladić pao sa visine: Nesreća na objektu nedašnje Azotare u Novom Sadu
MLADIĆ star 18 godina, povređen je u utorak uveče, kada je pao sa veće visine sa objekta nekadašnje Azatore kod kanala DTD u Novom Sadu. Nesreća se dogodila nešto pre 20 časova.
Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, i povređenog mladića zbrinula na licu mesta i sa politraumatskim povredama je prevezen u Urgentni centar UKCV.
Okolnosti pod kojima je mladić pao utvrdiće se istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je reč o nesrećnom slučaju.
Prema nezvaničnim saznanjima, dvoje mladih starih 18 i 16 godina bili su juče na zgradi Azotare kada je došlo do pada sa visine. Oni su se družili i, prema nezvaničnim saznanjima, navodno su konzumirali alkohol, a onda je u jednom trenutku, dok je osamnaestogodišnjak išao unazad, propao je kroz rupu sa visine od oko 30 metara i pao na cigle. Policiju je o nemilom događaju oko 20 časova, obavestio radnik obezbeđenja
