DEVOJKA STIGLA U BOLNICU OBLIVENA KRVLJU: Jeziv napad na Voždovcu
BEOGRAD je jutros potresao jeziv čin nasilja koji je samo pukom srećom izbegnut da postane tragedija.
Devojka S.R. (23) primljena je rano jutros u Urgentni centar sa stravičnom ubodnom ranom u predelu obraza, nakon što je preživela napad nožem na Voždovcu!
Scene u bolnici bile su potresne - devojka je stigla oblivena krvlju, a lekari su odmah započeli borbu da saniraju tešku povredu lica. Dok su se hirurzi borili za njeno zdravlje, policija je već bila u pripravnosti.
"Nije bio stranac, znam ko me je unakazio!"
Iako su prve sumnje ukazivale na to da je reč o manijaku koji vreba prolaznike, usledilo je priznanje žrtve koje je lecnulo istražitelje. Nesrećna devojka je, uprkos stravičnim bolovima, inspektorima uspela da izusti samo jedno: "Poznajem mladića koji me je napao!"
Ovo šokantno saznanje baca potpuno novo svetlo na krvavu dramu. Više se ne traga za "nepoznatim napadačem" iz senke, već za osobom koja je bila deo života ove mlade devojke!
Istraga
Policijske snage su u stanju pune pripravnosti. Od trenutka kada je S.R. otkrila identitet krvnika, sve patrole su dobile naređenje - osumnjičeni mora biti pronađen!
Kako sazanjemo, pretresaju se poznate lokacije, blokirani su ključni delovi Voždovca i češljaju se snimci sa svih nadzornih kamera.
Iako su povrede lica jezive i mogu ostaviti trajne posledice, lekari su potvrdili da je devojka za dlaku izbegla smrt. Sečivo je prošlo blizu vitalnih arterija, ali je ona trenutno van životne opasnosti.
O slučaju je obavešteno i naldležno tužilaštvo.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen
Preporučujemo
POVREĐENE DVE DEVOJKE: Saobraćajna nesreća u Boljevcima
23. 01. 2026. u 07:32
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LOZNICE: Više osoba povređeno, zadnji deo vozila smrskan
22. 01. 2026. u 12:54
SAOBRAĆAJKA KOD GALENIKE: Autom oborio banderu na put i zaustavio saobraćaj
22. 01. 2026. u 10:03
"VI STE ČOVEK U OČAJNOM POLOŽAJU" Orban uputio brutalnu poruku Zelenskom: Svako će dobiti ono što zaslužuje
MAĐARSKI premijer Viktor Orban uputio je poruku ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom na društvenoj mreži Iks u kojoj navodi da mu se čini da "nećemo moći da dođemo do razumevanja".
22. 01. 2026. u 17:27
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)