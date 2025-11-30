Nesreće

DETE PREMINULO NA LICU MESTA, MAJKA U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI: Najnoviji detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki

V.N.

30. 11. 2025. u 11:18

OKO 1.15 časova na auto-putu „Miloš Veliki“, u smeru ka Beogradu, u blizini isključenja za Obrenovac, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i autobus GSP-a.

ДЕТЕ ПРЕМИНУЛО НА ЛИЦУ МЕСТА, МАЈКА У ЖИВОТНОЈ ОПАСНОСТИ: Најновији детаљи трагедије на аутопуту Милош Велики

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema prvim informacijama, vozač putničkog vozila udario je u zadnji deo autobusa. Dete (2024) koje se nalazilo u vozilu preminulo je na licu mesta i transportovano je na Institut za sudsku medicinu. Vozač je, nakon zbrinjavanja u Urgentnom centru, takođe preminuo.

Putnica (2002), majka deteta, zadobila je teške telesne povrede opasne po život i hospitalizovana je.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠEN JEDAN OD NAPADAČA IZ SUBOTICE: Palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca
Hapšenja i istraga

0 1

UHAPŠEN JEDAN OD NAPADAČA IZ SUBOTICE: Palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su I. V. K. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, dok će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici protiv sedamnaestogodišnjeg mladića biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo.

30. 11. 2025. u 11:38

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ O OSTAVCI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan

VUČIĆ O OSTAVCI ŽELjKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan