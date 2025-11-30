DETE PREMINULO NA LICU MESTA, MAJKA U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI: Najnoviji detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki
OKO 1.15 časova na auto-putu „Miloš Veliki“, u smeru ka Beogradu, u blizini isključenja za Obrenovac, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i autobus GSP-a.
Prema prvim informacijama, vozač putničkog vozila udario je u zadnji deo autobusa. Dete (2024) koje se nalazilo u vozilu preminulo je na licu mesta i transportovano je na Institut za sudsku medicinu. Vozač je, nakon zbrinjavanja u Urgentnom centru, takođe preminuo.
Putnica (2002), majka deteta, zadobila je teške telesne povrede opasne po život i hospitalizovana je.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
DROGA U „PEŽOU“: Policija u Kraljevu zaplenila 400 grama kanabisa
30. 11. 2025. u 12:23
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)