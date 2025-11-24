TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba
OSMORO lica lakše je povređeno u sudaru autobusa i kombija za prevoz putnika koji se jutros u 5.30 sati dogodio na raskrsnici ulice Branka Miljkovića i Đerdapske u Nišu, kazali su u Policijskoj upravi u Nišu.
- Lekarsku pomoć zatražio je vozač autobusa i sedmoro putnika iz kombija - rekli su policiji.
U sudaru je učestvovao autobus niških registarskih oznaka, dok je kombi aleksinačkih oznaka. O udesu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo i obavljen uviđaj.
(Niške vesti)
BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu
