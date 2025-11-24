Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba

В. Н.

24. 11. 2025. u 10:37

OSMORO lica lakše je povređeno u sudaru autobusa i kombija za prevoz putnika koji se jutros u 5.30 sati dogodio na raskrsnici ulice Branka Miljkovića i Đerdapske u Nišu, kazali su u Policijskoj upravi u Nišu.

Foto: Shutterstock

- Lekarsku pomoć zatražio je vozač autobusa i sedmoro putnika iz kombija - rekli su policiji.

U sudaru je učestvovao autobus niških registarskih oznaka, dok je kombi aleksinačkih oznaka. O udesu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo i obavljen uviđaj.

(Niške vesti)

