POŽARU U ŽELEZNIKU: Stan izgoreo do neprepoznatljivosti zbog upaljene cigarete?
VLASNIK stana G. K. (53) prevezen je na VMA na odeljenje toksikologije.
U ponedeljak oko 22 časova u Železniku, u ulici Ivana Gorana Kovačića u stanu u prizemlju, došlo je do požara, kojom prilikom je stan u potpunosti izgoreo.
Vlasnik stana G.K. (53) je usled povreda nastalih od dima, prevezen je na VMA na odeljenje toksikologije.
Kako saznajemo, da je do požara došlo, tako što je vlasniku ostala upaljena cigareta.
Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan.
(Telegraf)
