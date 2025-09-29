OVO JE STEVAN (31) KOJI JE POGINUO U NESREĆI KOD ČAČKA: Direktno se zakucao u drugi automobil nakon što je prešao u suprotnu traku

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u mestu Prijevor kod Čačka, kada je "audi" kojim je upravljao Stevan V. (31) prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa "folksvagenom". Mladić je nastradao na licu mesta.

Foto: Društvene mreže

Mladić Stevan V. (31) iz Ljubića nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka, kada se "audijem" direktno sudario sa automobilom marke "folksvagen" kojim je upravljao N. P. (20). Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć oko 23 sata u mestu Prijevor na putu između Ovčar Banje i Čačka.

"Vozač automobila 'audi' kretao se iz pravca Ovčar Banje ka Čačku i do nesreće je došlo, navodno, usled neprilagođene brzine i Stevan V. je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu kolovoznu traku. Tom prilikom direktno je udario u automobil marke 'folksvagen'", navodi izvor blizak slučaju za medije i dodaje:

-Od siline udarca vozač "audija" je preminuo na licu mesta, dok je vozač N. P. zadobio teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezen je u čačansku bolnicu. Uviđaj je trajao satima, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, kao i da se automobili koji su učestvovali u nesreći pošalju na vanredni tehnički pregled- istakao je on.

Foto: Društvene mreže

Očevici su naveli da je "audi" jurio neprilagođenom brzinom.

Istraga povodom nesreće je i dalje u toku.

(Mondo)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta