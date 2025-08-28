CRNI DIM PREKRIO CELO NASELJE: Veliki požar u Adi

VELIKI požar izbio je danas u Adi, na severu zemlje, nakon što je vatra planula u fabrici koja se bavi proizvodnjom zamrznutog voća i povrća.

D. Novković

Plamen je zahvatio halu površine 2.000 kvadratnih metara.

Za Tanjug je u Policijskoj upravi u Kikindi potvrđeno da su vatrogasci na licu mesta i da gase požar.

Ogromna količina crnog dima kulja iz firme i prekrila je celo naselje.

