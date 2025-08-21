MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN U UDESU NA VRAČARU: Sa povredama glave prevezen je na VMA
JEDAN muškarac (52) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu.
Kako kažu iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila u 22.55 sati, u ulici Mlade Bosne na Vračaru kod broja šest, a on je sa povredama glave prevezen je na VMA.
Još tri osobe lakše su povređene u još tri udesa. U požaru koji je izbio u Smiljanićevoj ulici broj, devojka (23) nagutala se dima i prevezena je na VMA.
Pomoć lekara hitne službe uglavnom su tražili hroničari, među njima najviše astmatičari i onkološki pacijenti. Hitna pomoć tokom noći je obavila ukupno 98 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu.
(Tanjug)
Preporučujemo
MUP SAOPŠTIO: Jedno lice povređeno u lančanom sudaru tri automobila na Gazeli
20. 08. 2025. u 17:55
SIN VOZIO KAMION U RIKVERC I USMRTIO MAJKU: Jeziva tragedija u Sokocu
20. 08. 2025. u 16:23
KAMION PREGAZIO NIŠLIJKU: Žena stradala prelazeći ulicu
20. 08. 2025. u 12:41
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)