MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN U UDESU NA VRAČARU: Sa povredama glave prevezen je na VMA

21. 08. 2025. u 07:13

JEDAN muškarac (52) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu.

Foto: D. Milovanović

Kako kažu iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila u 22.55 sati, u ulici Mlade Bosne na Vračaru kod broja šest, a on je sa povredama glave prevezen je na VMA.

Još tri osobe lakše su povređene u još tri udesa. U požaru koji je izbio u Smiljanićevoj ulici broj, devojka (23) nagutala se dima i prevezena je na VMA.

Pomoć lekara hitne službe uglavnom su tražili hroničari, među njima najviše astmatičari i onkološki pacijenti. Hitna pomoć tokom noći je obavila ukupno 98 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu.

(Tanjug)

