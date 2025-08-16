RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama "odnela" braću Predraga i Lazara (FOTO)

BRAĆA iz beogradskog naselja Ugrinovci, vozač Predrag U. (19) i suvozač Lazar U. (17), poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Zemunskoj ulici, u pravcu prema Batajnici. U nesreći su učestvovali kamion i putnički automobil. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, a dvojica tinejdžera u putničkom vozilu podlegli su povredama na licu mesta.

Foto: V.T.

Automobil "opel korsa" u kom su se nalazili tinejdžeri bio je totalno smrskan sa suvozačeve strane i kada se zaustavio ostao je gotovo ispod kabine kamiona marke "TAM" kojim je upravljao Lj. J. (50), koja je, takođe, vidno oštećena. Mladići su ubrzo nakon sudara podlegli povredama, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

- Vozio je stariji momak. Brzo su išli. Vozač kamiona je pokušao da ih izbegne, ali nije uspeo. Udarac je toliko bio jak da se čuo kao grom. Braća su nastradala u trenu. Ovo je velika tragedija - ispričao je jedan od očevidaca. - Mislim da su oni pokušali da obiđu kamion, ali da su, kada je naišao automobil iz suprotnog pravca, hteli da se vrate u svoju traku i sudarili se sa teretnjakom.

Meštani ističu da je ova deonica poznata po čestim tragedijama, uglavnom izazvanim prebrzom vožnjom. Kako kažu, udesi se ovde redovno dešavaju, a posledice su često kobne.

Na lice mesta, pored policije i Hitne pomoći su stigli i vatrogasci-spasioci kako bi izvukli tela mladića iz zgužvanog automobila. Policijske patrole regulisale su saobraćaj, a dok je trajao uviđaj saobraćaj se na ovoj deonici odvijao otežano.

Ljudi koji žive u blizini kažu da je porodica stradalih mladića, koja se inače poodavno doselila u Ugrinovce iz Prokuplja, poštena i vredna, da su u pitanju časni ljudi i dobra deca. Ipričali su da je majka tinejdžera prva došla na lice mesta kada je čula za nesreću.

To su juče "Novostima" potvrdili i sama majka Lidija U., kao i njen suprug Saša U.:

- Čim sam čuo za nesreću, kao da me je nešto preseklo preko stomaka - priča nesrećni otac. - Supruga Lidija i ja smo bukvalno otrčali da vidimo šta se desilo. Iz daljine sam video i prepoznao naš auto, ali ni slutio nisam da smo, u jednom sekundu, izgubili dva sina, niti mi je jasno šta se dogodilo pa da su vozili tako brzo, da su žurili, a za tim nije bilo potrebe... Lidija je počela da plače i kuka. Videla je jednog od naših sinova u krvi, da ne daje znake života i pala je u nesvest. Došla je Hitna pomoć, dali su joj lek za smirenje, ali njoj nije bolje. Foto Igor Marinković

Naš sagovornik dodaje da je kao otac očajan, da i dalje ne veruje i ono što ih je snašlo, ali da pokušava da se održi na nogama, zbog ostale dece, rođaka, prijatelja, komšija koji, od kako su čuli za tragediju, neprekidno dolaze da izjave saučešće i ponude pomoć.

- Ipak, Lidiji je najgore, jer majčino srce i duša ne mogu da prebole gubitak koji nas je zadesio. Do juče smo bili velika, divna porodica. Sinovima sam kupio novi muzički stub, postavili smo i zvučnike, da deci bude lepo, da se vesele i uživaju u muzici. A sad im spremamo sahranu...