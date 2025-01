TRAGEDIJA U NIŠU: Čovek izgoreo u požaru

NIŠLIJA (42) pronađen je mrtav danas u svojoj porodičnoj kući u Ulici Žikice Jovanovića Španca u niškom naselju Durlan.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema prvim informacijama, čovek je stradao u požaru koji je iz još neutvrđenih razloga izbio u njegovom stanu u kojem je živeo sam.

Kako saznajemo, policija je obaveštena u 15.30 sati da je pronađeno beživotno telo muškarca, alarmirana je i Hitna pomoć koja je samo mogla da konstatuje smrt četrdesetdvogodišnjaka.

Komšije žrtve požara vidno su uznemirene tragedijom jer, kako kažu, nastradali čovek je bio izuzetno fin.

- On je živeo u toj velikoj kući koju mu je napravio deda dok su mu sestra i majka boravile u Svrljigu. Oženio se, dobio je dete, sve je ukazivalo da ima sređen život. Međutim, pre oko godinu dana supruga ga je napustila i odvela dete i njega je to mnogo pogodilo. Neverovatno je šta se sa njim desilo za samo godinu dana, bilo ga je žalosno gledati, propadao nam je pred očima. Postao je potpuno neprepoznatljiv, delovalo je da ima i neke zdravstvene probleme, otežano se kretao, ma to više nije bio isti čovek - pričaju ljudi koji žive u ulici gde je došlo do kobnog požara.

Kažu da su posumnjali da mu se nešto desilo kada se ispred komšijine kuće zaustavilo vozilo Hitne pomoći.

- Isprva smo pomislili da mu je pozlilo ali kada smo videli policiju i videli njegovu sestru koja je bila vidno uznemirena, pomislili smo na najgore. Nažalost, najcrnje slutnje su nam se obistinile. Stvarno nam je žao, bio je divan otkako ga znamo, nije zaslužio ovakvu sudbinu - rekao je komšija stradalog Nišlije.

Na mesto nesreće je odmah po prijemu prijave događaja, upućena policijska patrola radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je čovek preminuo. Za sada ništa ne upućuje na sumnju da je muškarac žrtva krivičnog dela ali je obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu koje će odlučiti šta se dalje treba preduzeti radi potpunog rasvetljavanja ove tragične situacije.

(Telegraf)