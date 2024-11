MOMAK PRONAĐEN MRTAV, OD TAMARE (19) NI TRAGA NI GLASA: Misteriozni nestanak mladog para iz južnog Banata još nije dobio epilog

ELVIS Nikolić (23), koji je zajedno sa devojkom Tamarom Novakov (19) nestao 19. oktobra, pronađen je mrtav u kanalu Dunav -Tisa – Dunav kod sela Janošik u Južnom Banatu, dok se za mladom Romkinjom i dalje traga.

Foto: Facebook

Beživotno telo mladića pronađeno je 27. oktobra, a, kako je „Novostima“ rekla Tamarina rođena sestra Kristina, na njegovom telu navodno nisu bili vidljivi tragovi nasilja.

- Sve ukazuje na to da je on sam skočio sa mosta i utopio se. A šta se desilo sa mojom sestrom, ne želim ni da slutim. Da li ju je ubio, pa je zato izvršio samoubistvo? Nikako ne bih volela da vidim moju Tamaru mrtvu. Ona to ničim nije zaslužila – kaže nam Kristina, koja, od kada je saznala za Elvisovu smrt, brine o Tamarinoj dvoipogodišnjoj ćerkici.

Ona ih je, kaže, poslednja videla zajedno.

- Bili su tog dana kod mene. Normalno su se ponašali. Ručali smo, a onda su otišli da stopiraju do sela Lokve, u kom je Elvis živeo. Bilo je oko 14 časova – dodaje sagovornica „Novosti“.

Tamara i Elvis, koji takođe ima decu iz prvog braka, bili su u vezi oko godinu dana. Umeli su da se posvađaju, ali, kaže Kristina, to nikada nije prelazilo u nasilje.

Takođe, često su odlazili u nepoznato na 5-6 dana, a da se nikome ne jave, zbog čega njena porodica nije odmah prijavila njen nestanak.