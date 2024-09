''JOŠ UVEK NIKOME OD NAS NE DOPIRE DO MOZGA DA JE OVO ISTINA'': Neutešna rođaka Luke Vuksanovića otvorila dušu, agonija za porodicu

NAJBLIŽI sad preživljavaju novu agoniju, jer očekuju da saznaju tačno vreme i način smrti Beograđanina koji je 26. avgusta nestao posle udesa.

Porodica Luke Vuksanovića (26) slomljena je od bola i kako kažu čekaju da im stignu rezultati DNK analize i obdukcije kako bi konačno saznali kako i kada je Luka preminuo.

- Još uvek nemamo nikakve informacije, čekamo samo te rezultate DNK analize, kao i obdukcije, ali pretpostavljam da još uvek nikome od nas ne dopire do mozga da je ovo istina. Teško nam je, Luka je bio divan, svakome bi izmamio osmeh na lice i sve nas je zasmejavao, a sada ga nema - rekla je jedna od Lukinih rođaka i potom dodala:

- Čula sam da su pominjali da je neko iz porodice Luku prepoznao po šortsu, ali to su što se nas tiče za sad nagađanja, možda baš iz razloga što nam je teško da prihvatimo tu vest, ali u svakom slučaju, telo koje su juče pronašli bilo je potpuno neprepoznatljivo, nikome iz porodice nije bilo dozvoljeno da priđe.

Podsetimo, mladić iz Beograda je 26. avgusta krenuo kod druga, ali je na putu ka Mladenovcu, kod skretanja za Sopot, imao saobraćajnu nesreću nakon koje je nestao. Devet dana kasnije, u ponedeljak 2. septembra, Lukino telo pronađeno je u žbunju 100 metara dalje od mesta na kom je imao udes. Telo je bilo u fazi raspadanja, tako da porodica čeka zvaničnu potvrdu identiteta.

Prijatelj pokojnog Vuksanovića kaže da niko još uvek ne može da poveruje da se ovo dogodilo, naročito im je nejasno kako devet dana nisu mogli da uoče Luku u žbunju pored kog su svih tih dana dok su ga tražili prolazili. Kako dodaje, njihova agonija nije završena pronalaskom tela, jer čekaju zvaničnu potvrdu identiteta.

- Porodica je juče primila stravičnu vest, ali im je rečeno da se strpe i sačekaju rezultate DNK analize, jer je nađeno telo bilo potpuno neprepoznatljivo. Rekli su nam da se strpimo i sačekamo, spominjali su i nestanak još jedne osobe iz ove okoline i da postoji mogućnost da je to ta osoba. Žao mi je što sam uopšte to pomislio, ali prošlo mi je kroz glavu "Daj Bože da to nije naš Luka i da je to taj drugi dečko", znam da zvuči okrutno, ali u tim momentima svašta prolazi kroz glavu i nadaš se samo najboljem - kaže Lukin prijatelj.

Ono što za sada ukazuje na to da je pronađeno telo Luke Vuksanovića jeste šorts.

- Luka je kobnog dana na sebi imao isti takav šorts, pa to ukazuje na zaključak da je to on - dodao je naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, ne mogu a da se ne zapitaju da li je Luka preminuo na mestu od povreda zadobijenih u udesu ili je preminuo kasnije.

- Kada se desio udes, do njegovog auta je prvo došla jedna žena i to samo 40 sekudi posle nesreće. Međutim, njega nije bilo u autu. Posle se tu okupilo još ljudi, tražili su ga, ali ništa. Porodcia je od tog momenta sve do ponedeljka svakog dana prolazila tuda i nisu ga videli. Muči nas pitanje da li je možda posle udesa bio živ, ali nemoćan da pozove pomoć... - kaže sagovornik za medije.

Potraga: Policajac našao telo

Podsetimo, porodica i prijatelji Luke Vuksanovića 2. septembra krenuli su u organizovanu potragu za Lukom i to sa mesta na kom je imao saobraćajku devet dana ranije. Nedugo pošto je potraga krenula, pripadnici policije su pronašli telo u žbunju.

- Obilazili smo svaki jarak, područje oko i ispod pruge, čak i kanal. Sva sreća da ga je našao policajac, ne znam kako bismo živeli sa tom slikom u glavi da ga je našao neko od nas - ispričao je Lukin prijatelj.

